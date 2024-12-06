«Το ΠΑΣΟΚ ασκεί παραγωγική αντιπολίτευση», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγοντας τη συνεδρίαση εργασίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού.

Αναλυτικότερα, είπε ότι: «Το ΠΑΣΟΚ ασκεί παραγωγική αντιπολίτευση βάζοντας την ατζέντα των κοινωνικών θεμάτων στην κυβέρνηση και υποχρεώνοντάς την εν τέλει να κάνει βήματα πίσω.

Αυτό αποτυπώθηκε σαφώς με την τροπολογία μας για την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών, οπότε και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προαναγγείλει ότι θα πάρει πρωτοβουλίες κατόπιν εορτής.

Κάτι αντίστοιχο έγινε στην περίπτωση της τροπολογίας μας για την υπαγωγή των νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι είναι δίκαιο το αίτημα τους.

Αλλά και σε ό,τι αφορά στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά όπου πάλι καταγράφηκαν οι παλινωδίες της κυβέρνησης. Ασκούμε δομική, προοδευτική προγραμματική και αξιόπιστη αντιπολίτευση και με αυτήν θα δυναμώνουμε περαιτέρω».

