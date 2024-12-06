Η Μαρία Τελαλιάν εκλέχτηκε στη θέση της Επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του:

«Κατόπιν πολύμηνων συστηματικών διαβουλεύσεων επετεύχθη συμφωνία των 57 συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ για εκλογή για τριετή θητεία των οργάνων του.

Την ιδιαιτέρως κρίσιμη θέση της Επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) αναλαμβάνει η διακεκριμένη νομικός, Μαρία Τελαλιάν, επί σειρά ετών προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Γραφείο ODIHR συνιστά ανεξάρτητο όργανο που παρακολουθεί τις εκλογές στα κράτη μέλη, προτείνει αλλαγές στη σχετική νομοθεσία και κάνει συστάσεις για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων, για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Η ομόφωνη εκλογή συνιστά μήνυμα υψηλού συμβολισμού και ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας για την ενίσχυση των δράσεων του ΟΑΣΕ, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό οργανισμό ασφαλείας και συνεργασίας και αποκτά, σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο για την Ευρώπη και τον κόσμο, εκ νέου δυναμική μετά τη μακρόχρονη αδυναμία συγκρότησης των οργάνων του λόγω αδυναμίας ομοφωνίας.

Η Ελλάδα, με συνεπή και ισχυρή εξωτερική πολιτική αρχών, διευρύνει ακόμη περισσότερο το διεθνές διπλωματικό της κεφαλαίο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.