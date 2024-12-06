Είναι προφανές ότι με το πέρασμα των χρόνων, ο Οργανισμός του υπουργείου Εξωτερικών χρειάζεται να εκσυγχρονίζεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν, ανέφερε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, το σχέδιο νόμου με τις παρεμβάσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του υπουργείου Εξωτερικών.

Το σχέδιο νόμου, ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου, αποσκοπεί στην κάλυψη δύο βασικών, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Εξωτερικών, αναγκών. Αφενός στην ενίσχυσή του με ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να ανταποκριθεί στο εύρος των καθηκόντων που καλείται να ασκήσει, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις διπλωματικές και προξενικές αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας και τα οποία καλύπτουν αρμοδιότητες ενός μεγάλου τομέα της δημόσιας διοίκησης. Αφετέρου, στην αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών που στεγάζουν τις διπλωματικές και προξενικές αρχές καθώς και του εξοπλισμού τους, προς όφελος της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Η υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκουν να καλύψουν ανάγκες του υπουργείου Εξωτερικών για άμεση στελέχωση των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας με νέους υπαλλήλους, με κατάρτιση συναφή με τα καθήκοντα που θα κληθούν να ασκήσουν.

Σε ό,τι αφορά στις κτηριακές υποδομές, η κ. Παπαδοπούλου επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο περιέρχεται στο υπουργείο Εξωτερικών η διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων κυριότητος του ελληνικού δημοσίου, τα οποία στεγάζουν διπλωματικές και προξενικές αρχές, ώστε το υπουργείο Εξωτερικών να μπορεί να τα διαχειριστεί, να τα επισκευάσει, να τα συντηρήσει, να τα αναβαθμίσει ενεργειακά αλλά και να οικοδομήσει ή να αγοράσει νέα κτήρια, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, με λοιπές ρυθμίσεις, όπως επισήμανε η υφυπουργός Εξωτερικών:

Εισάγεται, για πρώτη φορά, άρθρο με το οποίο καθορίζεται το περιεχόμενο των επετηρίδων των υπαλλήλων όλων των κλάδων του υπουργείου Εξωτερικών καθώς και η διαδικασία τήρησης και επικαιροποίησής τους.

Τροποποιείται το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων ώστε να ανταποκρίνεται στα ειδικά καθήκοντα, που συναρτώνται με τις αρμοδιότητες και την αποστολή του υπουργείου Εξωτερικών και καταργούνται οι εξετάσεις, για την προαγωγή, από τον βαθμό του Γραμματέα Α' στον βαθμό του Συμβούλου Β', των υπαλλήλων των κλάδων διπλωματικού ΟΕΥ και Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε και από την πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη και από τα κόμματα ζήτημα χαμηλού προϋπολογισμού του υπουργείου Εξωτερικών. «Είναι σαφές ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει πρόβλημα προϋπολογισμού. Το ξέρετε όλοι. Από όπου και να το πιάσει κανείς έχει πρόβλημα προϋπολογισμού. Έχει πρόβλημα λειτουργικών δαπανών, που μερικές φορές δεν σου φτάνουν τα χρήματα ακόμη και για το ρεύμα. Έχει πρόβλημα προϋπολογισμού, για τις αποδοχές των υπαλλήλων. Και εκεί υπάρχει το θέμα του ειδικού μισθολογίου, για όσους υπηρετούν στο εσωτερικό, και του επιδόματος αλλοδαπής, για το εξωτερικό. Το ειδικό μισθολόγιο, το δικό μας, είναι το μόνο το οποίο δεν αυξήθηκε, μετά το τέλος της κρίσης, έχει μείνει σε εποχές προ 20ετίας και χρειάζεται λίγο να αυξηθεί», είπε η υφυπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και με το ύψος του επιδόματος αλλοδαπής, δεδομένης της κάθετης αύξησης ενοικίων, διδάκτρων, λειτουργικών, που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι στο εξωτερικό. Ως χαρακτηριστική περίπτωση, η υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε την Κινσάσα για την οποία είπε ότι «το διαμέρισμα είναι πιο ακριβό από το να το νοικιάσεις στη Νέα Υόρκη. Γιατί στην Κινσάσα είναι μόνο δύο συνοικίες που μπορείς να μείνεις. Δεν μπορείς να πας παραπέρα και ούτε μπορεί ο υπάλληλος να πάει σε ένα υπόγειο να μείνει». Αλλά και στο Ισλαμαμπάντ, όπως είπε η υφυπουργός Εξωτερικών, «αν δεν πας σε μια περιοχή που έχει ασφάλεια, είσαι χαμένος».

Ντ. Μπακογιάννη: Απαράδεκτα χαμηλός ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΞ

Νωρίτερα, η κ. Μπακογιάννη επισήμανε ότι η επιτροπή της Βουλής, σε προγενέστερη συνεδρίασή της, είχε ομοφώνως εισηγηθεί την αύξηση του επιδόματος αλλοδαπής, γιατί οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στην επιτροπή είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις αιτήσεις των διπλωματικών να πάνε στο εξωτερικό, λόγω πλήρους αδυναμίας να επιβιώσουν με τα ενοίκια, ιδιαίτερα σε ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες. Η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, έχει επικοινωνήσει με τον υπουργό Οικονομικών τον κ. Χατζηδάκη, και τον ενημέρωσε για την ομόφωνη απόφαση αυτή, και το αίτημα ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού έχει μεταβιβαστεί.

Η κ. Μπακογιάννη ανέφερε ότι οι αλλαγές που φέρνει το συζητούμενο νομοσχέδιο είναι απολύτως αναγκαίες, όπως για παράδειγμα στο κτηριακό θέμα. «Είναι απολύτως βέβαιο ότι αν συνεχίσουμε με τη λογική της κτηματικής εταιρείας, τα κτήρια μας θα καταρρεύσουν. Όποιος έχει περάσει από το υπουργείο Εξωτερικών γνωρίζει ότι πρέπει γρήγορα να ληφθούν αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις», τόνισε η κ. Μπακογιάννη.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εξωτερικών, δεν μπορεί να είναι αυτός ο οποίος είναι σήμερα. «Δεν ξέρω μέχρι που μπορώ και με ποια δύναμη έχω να αντιδράσω αλλά σας διαβεβαιώ ότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο διότι συμπεριφερόμαστε στο ελληνικό κοινοβούλιο, σαν να μην αντιλαμβανόμαστε σε ποιο κόσμο ζούμε. Σαν να μην αντιλαμβανόμαστε ποιες είναι οι παγκόσμιες πραγματικότητες σήμερα. Τι καλείται το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να κάνει και πώς χρειάζεται να ανταπεξέλθει. Και ποια είναι η ωμή πραγματικότητα. Πώς είναι δυνατό να έχουμε απαίτηση να έρθουν νέα παιδιά με προσόντα, με γλώσσες, όταν στο ελεύθερο επάγγελμα, σήμερα, με τα προσόντα που απαιτούμε εμείς στις ειδικές εξετάσεις του υπουργείου Εξωτερικών, θα βρουν δουλειά με διπλάσιο και ενίοτε με τριπλάσιο μισθό;», είπε η κ. Μπακογιάννη και τόνισε: «Πρέπει να αντιδράσουμε τώρα, το ταχύτερο δυνατό, για να δώσουμε στο υπουργείο τη δυνατότητα να κάνει τη δουλειά του και δεν θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του με αυτές τις συνθήκες. Ελπίζω ότι το θέμα με τα επιδόματα της αλλοδαπής θα αντιμετωπιστεί τώρα. Αλλά ο συνολικός προϋπολογισμός του υπουργείου Εξωτερικών είναι πάρα πολύ χαμηλός, απαράδεκτα χαμηλός. Θα κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια, και με τους συναδέλφους, όσους μπορώ να πείσω και από τη Νέα Δημοκρατία, ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης θα βάλουν ένα χεράκι, να αναφερθεί αυτό το θέμα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού».

Η υφυπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε και την πρόεδρο και την επιτροπή γενικότερα, για τη στήριξη στο υπουργείο Εξωτερικών και των υπαλλήλων όλων των κλάδων. «Θα βγάλω το καπέλο της υφυπουργού και θα βάλω το καπέλο του διπλωματικού υπαλλήλου, είμαι ακόμα εν ενεργεία διπλωματικός υπάλληλος. Επί θητείας της κ. Μπακογιάννη, πραγματικά είχαμε δει βελτίωση και των αποδοχών και των όρων εργασίας. Βέβαια μετά ακολούθησε η οικονομική κρίση, περάσαμε πολύ δύσκολα, ως υπουργείο, αλλά πάντοτε θυμόμαστε την εποχή σας, με πολύ νοσταλγία, πρέπει να πω…», ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

