Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στην Αττάλεια

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, η οποία διεξάγεται στην Αττάλεια, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα προετοιμασίας του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής Πολιτικού Διαλόγου, Θετικής Ατζέντας και Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.
