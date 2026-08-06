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Δένδιας: Η Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο κατοχύρωσε το εθνικό συμφέρον

Η συμφωνία κατοχύρωσε το εθνικό μας συμφέρον, σημείωσε ο κ. Δένδιας, ενώ συμπλήρωσε ότι το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί βάση για την επίλυση κάθε διαφοράς

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Νίκος Δένδιας

«Έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω ως Υπουργός Εξωτερικών, με τον τότε ομόλογό μου Σάμεχ Σούκρι.

Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς»

Αυτό τόνισε να ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Νίκος Δένδιας Διεθνές Δίκαιο Αίγυπτος
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