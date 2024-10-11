Της Πηνελόπης Γκάλιου

Την ώρα που ο βαθμός εγρήγορσης των ελληνικών αρχών έχει χτυπήσει κόκκινο για τις αυξητικές τάσεις που καταγράφονται στην έλευση μεταναστών προς τις εισόδους της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχει σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 που πραγματοποιείται στην Πάφο και στο επίκεντρο της οποίος θα βρεθεί το φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση καθιστούν αναγκαίες τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στη Μεγαλόνησο, μεταξύ των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλτας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Κροατίας και Σλοβενίας ενώ το παρών θα δώσει και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα για να συζητήσει με τους ηγέτες της MED9 τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις Ε.Ε-Ιορδανίας.

Υπό τη σκιά των τελευταίων εξελίξεων και της ανησυχίας που εγείρει τυχόν περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ οι περιφερειακές εξελίξεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών της Συνόδου της ΜΕD9 η οποία είναι η πρώτη συνάντηση κορυφής ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας (16-18 Οκτωβρίου) και αναμένεται να αποτελέσει την πλατφόρμα πρώτης συζήτησης στο ανώτατο επίπεδο της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας ενώ το παρών θα δώσει και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Το μεταναστευτικό επανήλθε ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα με αφορμή την επέκταση των ελέγχων της Γερμανίας στα χερσαία της σύνορα και υπό το φόβο μαζικών μεταναστευτικών ροών λόγω των εξελίξεων στον Λίβανο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, και από την Πάφο, αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε και της ενίσχυσης των χωρών πρώτης γραμμής, τη σημασία των επιστροφών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ενώ θα υπογραμμίσει τη σημασία εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός άλλωστε, έχει τραβήξει τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρώπη, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση πως μονομερής κατάργηση της Σένγκεν δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Σε κάθε περίπτωση οι 27 ηγέτες της ΕΕ. Που θα συνέλθουν την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες θα αναζητήσουν κοινό τόπο και κοινή αντιμετώπιση για μεταναστευτικό, υπό τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να καλέσει για αποφασιστική δράση σε όλα τα επίπεδα για την αύξηση και την επιτάχυνση των επιστροφών από την Ε.Ε. για, καθώς και την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν ταχέως μια νέα κοινή προσέγγιση για τις επιστροφές.

Επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής των μεταναστών ζητούν με έγγραφό τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 14 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής πρέπει να λογοδοτήσουν καθώς και ότι πρέπει να υπάρχει νέα νομική βάση η οποία να ορίζει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, ενώ η μη συνεργασία πρέπει να έχει συνέπειες και να τιμωρείται.



