Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Οι τελευταίες κινήσεις Ανδρουλάκη – Δούκα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι αριθμοί του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ είναι αποκαλυπτικοί και δείχνουν το δρόμο για το πώς θα κυλήσει η διαδικασία την Κυριακή. Σίγουρα έχει διαμορφωθεί μια νέα πολιτική ανθρωπογεωγραφία την οποία θα λάβουν υπόψιν τους οι δυο μονομάχοι. Στις δυο εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος το 2017 και το 2021 η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν περίπου κατά 25% μικρότερη. Αν επαναληφθεί αυτό σημαίνει πως περίπου 60.000 – 70.000 πολίτες που ψηφίζουν με ποιο προσωπικά κριτήρια δεν θα προσέλθουν στις μεθαυριανές κάλπες. Υπενθυμίζεται πως 303.223 μέλη και φίλοι του κινήματος πήγαν στα παραβάν πριν από έξι ημέρες. Οι τέσσερις που δεν πέρασαν στον δεύτερο γύρο αριθμούν 147.494 σταυρούς. Συνεπώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας φέρεται να απευθύνονται σε περίπου 70.000 – 80.000 ψηφοφόρους που θα «μεταφέρουν» την ψήφο τους σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή για να αναδείξουν τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται το συντριπτικό κομμάτι των πολιτών που στήριξαν τους δυο πρώτους να μην προδώσουν την επιλογής τους.

Η μικρότερη συμμετοχή είναι γεγονός πως πάντα ευνοεί τον πρώτο, στην προκειμένη περίπτωση τον Νίκο Ανδρουλάκη. Debate δεν θα γίνει προκειμένου οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι να μπορέσουν να κρίνουν έστω και την τελευταία στιγμή ποιον θα ψηφίσουν. Παραδοσιακά την τηλεμαχία την επιζητεί ο δεύτερος και αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον δήμαρχο Αθηναίων να κατηγορεί τον κ.Ανδρουλάκη πως απέφυγε να αναμετρηθεί μαζί του.

Τα επιτελεία των δυο έχουν πάρει μπροστά τους από τη Δευτέρα τα πιο χαμηλά ποσοστά τους ανά περιοχή και μέσω του δικτύου που διαθέτουν επιχειρούν να αλλάξουν την εικόνα. Αδύνατο σημείο τους είναι η Αττική όπου η προσπάθεια να αναστρέψουν την κατάσταση θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή κινητοποιώντας όσους περισσότερους πολίτες μπορούν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στον Πύργο που είναι το «κάστρο» του Μιχάλη Κατρίνη, ενώ θα επισκεφθεί τη Λάρισα όπου πρώτευσε ο Χάρης Δούκας. Άννα Διαμαντοπούλου και Παύλος Γερουλάνος εμφανίστηκαν ισχυροί στη Βόρεια Ελλάδα και συνεπώς ο τελευταίος του σταθμός θα είναι η Θεσσαλονίκη. Ο Χάρης Δούκας κοιτάει επίσης όλες τις «αδύναμες» περιοχές επικεντρώνοντας στην Αττική όπου ψηφίζει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Παύλος Γερουλάνος και Άννα Διαμαντοπούλου συγκέντρωσαν μαζί ένα ποσοστό που φτάνει το 40,64% και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Και οι δυο υποψήφιοι τους συνάντησαν χωρίς, όμως να κερδίζουν δημόσια ούτε μια κουβέντα στήριξης. Το ζητούμενο είναι αν κορυφαία στελέχη που τους υποστήριξαν ανά την Ελλάδα «κλείσουν το μάτι» προς κάποια πλευρά και για αυτό το παρασκήνιο είναι πλούσιο.





