«Παρακολουθούμε από το πρωί μια παρέλαση αλαζονείας και υποκρισίας από τους υπουργούς και τους βουλευτές της ΝΔ» ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σε λίγο θα μας πουν ότι βγήκαν δυο φορές στις πλατείες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες για να τους στείλουν το μήνυμα ότι τα πάνε πολύ καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πόσα χρόνια θέλετε να κυβερνήσετε; Είστε 6 χρόνια κυβέρνηση, 26η θέση η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη από τις 27 χώρες» είπε.

«Ακόμα και στο βασικό θέμα της πρότασης δυσπιστίας για το θέμα των Τεμπών δεν δίνετε απαντήσεις».

Για το e-mail Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Εστία ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ξαφνικά σήμερα ήρθε ένα mail να αποδείξει ότι το μήνυμα των εκατοντάδων χιλιάδων δεν το πήρατε. Ψέμματα λέγατε, ψέμματα λέτε και μετά από όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ψέματα πάνω από μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Ζητώ αύριο από τον πρωθυπουργό αν του έχει μείνει στοιχειώδης ευπρέπεια και αξιοπιστία να παρουσιάσει στη Βουλή το επίμαχο στοιχείο γιατί εμείς πιστεύουμε ότι εκτέλεσε αποστολή Μητσοτάκη ο κύριος Τριαντόπουλος, πάνω από τα συντρίμμια των τρένων.»

«Ο κύριος Τριαντόπουλος προσέφερε με τη στάση του αλλοίωση στοιχείων και απώλεια αποδεικτικών μέσων για την έρευνα και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Γι αυτό προτείναμε την προανακριτική».

«Έχετε χάσει το μέτρο» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ο επίμαχος σταθμάρχης από ποιον διορίστηκε σε αυτή τη θέση; Ποιανού στελέχους της ΝΔ είναι "γαλάζιο" ρουσφέτι» διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Μέχρι σήμερα κυβερνάτε τον τόπο με καθαρά μία φιλοσοφία, το κράτος είναι λάφυρο στα χέρια της παρέας του κυρίου Μητσοτάκη, γι΄αυτό θα δώσουμε αγώνα να κλείσει ο κύκλος της κυβέρνησής σας το γρηγορότερο δυνατό» συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Επιτέλους πείτε την αλήθεια. Τι έκανε ο κύριος Τριαντόπουλος, ο απεσταλμένος του κυρίου Μητσοτάκη;» συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης και ζήτησε από τον κύριο Μητσοτάκη να εμφανίσει αύριο το επίμαχο email.

«Οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες αλλά εσείς αποτύχατε παταγωδώς και πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική πολιτική αλλαγή, μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση».

«Σκεφτείτε τι θα συμβεί αν δεν παρουσιάσετε το επίμαχο email. Όχι, με εμάς, με τους εκατοντάδες χιλιάδες που βγήκαν στους δρόμους και τις πλατείες. Θα είναι ένα ακόμα δείγμα περιφρόνησης και αναξιοπιστίας. 'Έχετε 24 ώρες να σκεφτείτε αν αξίζει να συνεχίσετε το παιχνίδι της κοροϊδίας απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κόντρα με τον Φλωρίδη

Στη συνέχεια το λόγο πήρε εκ μέρους της κυβέρνησης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Αν θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης, πείτε μας πώς θα γίνει αυτό! Με ποιον πρωθυπουργό; Ποιος θα ηγηθεί αυτής της υποτιθέμενης προοδευτικής μειοψηφίας;» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη ενότητας και ηγεσίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Φλωρίδης άσκησε σκληρή κριτική και στον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «κομμάτια και θρύψαλα» και χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κατάσταση της αντιπολίτευσης ως διασπασμένη και χωρίς πολιτικό όραμα.

«Εδώ έχουμε έξι διαφορετικούς ΣΥΡΙΖΑ, που δεν αντέχουν καν ο ένας τον άλλον, αλλά θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα μαζί με το ΠΑΣΟΚ!», είπε χαρακτηριστικά.

Ανδρουλάκης: «Ποιους υπηρετείτε σήμερα;»

Απαντώντας στη συνέχεια στον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση λέγοντας: «Ποιους υπηρετείτε σήμερα; Αυτούς που σας χειροκροτούν είναι αυτοί που σας έλεγαν προδότη που φέρατε τα μνημόνια από το 2009 μέχρι το 2012».

«Καλά δεν ντρέπεστε; Υπουργός δικαιοσύνης να λέει σήμερα ότι καταθέσαμε δυσπιστία πέρυσι για τα χαλκευμένα της δικαιοσύνης; Θέλω να διαβάσετε το κείμενο της δυσπιστίας πέρυσι αφορούσε τα χαλκευμένα που στείλατε στο Πρώτο θέμα ή τις συνομιλίες που ήταν στη Δικαιοσύνη. Αν έχετε δίκιο θα παραιτηθώ, αν έχω εγώ δίκιο οφείλετε να παραιτηθείτε τώρα άμεσα. Δεν αξίζει στο λαό μας ένας υπουργός Δικαιοσύνης να λέει τόσο χονδροειδή ψέμματα».

Σχετικά με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είπε «ο πρωθυπουργός 2 χρόνια μας κορόιδευε, λέγοντας ότι η έκρηξη και η ανάφλεξη είναι προϊόν των στοιχείων της μηχανής και το πόρισμα έλεγε το ακριβώς αντίθετο, έλεγε για ένα άγνωστο καύσιμο. Άρα είχαμε πια ακλόνητα στοιχεία ότι δύο χρόνια τώρα μπροστά στο πολιτικό κόστος και στις εκλογές του '23 λέγατε συνειδητά ψέμματα» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Παρακολουθούμε από το πρωί μία παρέλαση αλαζονείας και υποκρισίας από τους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα μας πουν ότι βγήκαν δύο φορές στις πλατείες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες για να τους στείλουν το μήνυμα ότι τα πάνε πολύ καλά. Απλά είπαν να βγουν ξαφνικά για να τα πάνε λίγο καλύτερα. Διότι είναι όλοι ... ευχαριστημένοι.

«Το μήνυμα», -είπε ο Πρωθυπουργός-, «είναι να πάτε την Ελλάδα πιο ψηλά». Πιο ψηλά από πού; Από τον πάτο των δεικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πιο ψηλά πότε; Πόσα χρόνια θέλετε ακόμη να κυβερνήσετε; Είστε ήδη έξι χρόνια κυβέρνηση και η Ελλάδα είναι 26η σε αγοραστική δύναμη στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Θέλετε αλλά έξι χρόνια για να πάει 25η ;

Αλλά, δεν φτάνει ότι στα θέματα γενικού ενδιαφέροντος οι απαντήσεις και οι παρουσίες σας είναι σαθρές, χωρίς αντικειμενικά στοιχεία, ακόμα και στο κυρίαρχο θέμα της πρότασης δυσπιστίας που είναι η τραγωδία των Τεμπών δεν δίνετε απαντήσεις.

Μας είπατε χθες ότι στηρίζετε την προανακριτική για τον κ. Τριαντόπουλο, αλλά είναι αθώος. Ότι έλεγε ψέματα τον Μάρτιο του 2023, όταν δήλωνε ότι η αποστολή του στο πεδίο ήταν η διαμόρφωση του χώρου και πως είναι αλήθεια που μας ενημερώνει ότι πήγε εκεί μόνο για την αρωγή των οικογενειών των θυμάτων.Αλλά, ξέρετε, τα ψέματά σας έχουν έναν περιοδικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται.

Έρχεται σήμερα ένα email να αποδείξει ότι το μήνυμα των εκατοντάδων χιλιάδων δεν το πήρατε. Ψέματα λέγατε, ψέματα λέτε και μετά από ό,τι έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ψέματα πάνω από μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Και πραγματικά, ζητώ αύριο από τον Πρωθυπουργό, αν του έχει μείνει στοιχειώδης ευπρέπεια και αξιοπιστία, να παρουσιάσει στη Βουλή των Ελλήνων το επίμαχο στοιχείο. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ο κ. Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, εκτέλεσε αποστολή Μητσοτάκη πάνω από τα συντρίμμια των τρένων. Και δεν το πιστεύουμε μόνο εμείς. Το πιστεύουν και εκατομμύρια Έλληνες, που έχουν ενοχληθεί από αυτήν την αλαζονική συμπεριφορά που υποτιμά τη νοημοσύνη τους, ενώ υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία.

Ο κ. Τριαντόπουλος προσέφερε με τη στάση του αλλοίωση στοιχείων και απώλεια αποδεικτικών μέσων για την έρευνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Για αυτό, άλλωστε, προτείναμε την Προανακριτική Επιτροπή. Δεν φτάνει, όμως, μόνο αυτό. Άκουσα το πρωί τον κ. Σκέρτσο να μας λέει αδιανόητα πράγματα. Τι ήθελε να πει λέγοντας ότι "χάσαμε μία μάχη"; Μία μάχη είναι μια τραγωδία με 57 νεκρούς; Χάσατε αυτήν τη μάχη και θα κερδίσετε τον πόλεμο απέναντι σε ένα εχθρικό κράτος; Βαυαροί είστε; Αυτά, νομίζω, μπορούμε να τα βρούμε μόνο σε κείμενα του προ-προηγούμενου αιώνα. Της Βαυαρικής παρουσίας. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχετε ενσυναίσθηση, δεν δείχνετε κανέναν σεβασμό και είστε πραγματικά αμετανόητοι. Συνεχίζετε με πάθος να λέτε ψέματα, γιατί; Για να καλύψετε τα προηγούμενα ψέματα. Να κάνετε προσβολές για να καλύψετε τις προηγούμενες προσβολές. Ένας φαύλος κύκλος, που στο τέλος θα γίνει τσουνάμι εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Ένα λαϊκό τσουνάμι, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν έχετε πια κανένα μέτρο. Έχετε χάσει το μέτρο.

Κοιταχτείτε, λοιπόν, στον καθρέπτη και πείτε μας: ο επίμαχος σταθμάρχης από ποιον διορίστηκε σε αυτήν τη θέση. Ποιου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας είναι «γαλάζιο» ρουσφέτι και αφήστε τώρα τις θεωρίες περί βαθέως κράτους που πολεμάτε ενώ είστε οι ίδιοι, ιστορικά και πολιτικά, το βαθύ κράτος της χώρας, που απλώνει τα πλοκάμια του σε όλους τους θεσμούς, όποτε τύχει να βρεθεί σε θέση εξουσίας. Ποιος είναι αυτός που διόρισε τον σταθμάρχη; Ποιοι είναι αυτοί που διόρισαν όλα τα «γαλάζια» παιδιά; Διότι, όλοι αυτοί δεν είχαν στο βιογραφικό τους τίποτα παραπάνω από τα κομματικά τους ένσημα και βρέθηκαν σε πολύ κρίσιμες θέσεις σχετικά με αυτήν την τραγωδία. Αυτή είναι η αξιοκρατία για την οποία θέλετε να κάνετε και παρεμβάσεις στο Σύνταγμα;

Μέχρι σήμερα κυβερνάτε τον τόπο με καθαρά μία φιλοσοφία: το κράτος είναι λάφυρο στα χέρια της παρέας του κ. Μητσοτάκη. Για αυτό, θα δώσουμε αγώνα να κλείσει ο κύκλος της κυβέρνησης σας το γρηγορότερο δυνατό. Για να υπάρχει μία κανονική κυβέρνηση, που καταλαβαίνει τι πλήρωσε ο ελληνικός λαός δέκα χρόνια μνημονίων, τι θυσίες έκανε, με τι αγωνία και στενοχώρια έβλεπε τα παιδιά του να φεύγουν στο εξωτερικό και πώς περίμενε να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, σεβασμός στον πολίτη, κράτος δικαίου, κοινωνικό κράτος. Σε όλα αποτύχατε.

Αλλά, εδώ, μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Επιτέλους, πείτε την αλήθεια. Τι έκανε ο Τριαντόπουλος, ο απεσταλμένος του κ. Μητσοτάκη, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση; Και, αν θεωρείτε ότι όλα αυτά που λέμε σας υποτιμούν, παρακαλώ τον κ. Μητσοτάκη αύριο να εμφανίσει το επίμαχο email και να μας πει ότι κάνατε λάθος. Αν δεν το εμφανίσει, τότε θα αποδείξει για άλλη μία φορά ότι ο κ. Τριαντόπουλος εκτέλεσε αποστολή του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η συμπεριφορά τροφοδοτεί την αγανάκτηση του ελληνικού λαού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όντως αλλάζουν πολλά στον περίγυρο μας. Ο κόσμος αλλάζει. Και η Ιστορία πάντα δεν πάει τις κοινωνίες προς θετικές και προοδευτικές κατευθύνσεις. Όσο περνούν τα χρόνια, δεν είναι σίγουρο ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Μπορεί οι συνθήκες να χειροτερέψουν ραγδαία. Για αυτό, χρειάζεται ένα ισχυρό κράτος, μια σοβαρή κυβέρνηση και πολιτικό ήθος. Για να ξαναεμπιστευτεί ο ελληνικός λαός την πολιτική. Και ενωμένος με μία σοβαρή κυβέρνηση να ανασυγκροτήσει το κράτος, να αναδημιουργήσει μία ανθεκτική οικονομία, να επιβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικές ασφαλείας και αλληλεγγύης. Αυτές που συζητά σήμερα υπό τον φόβο ραγδαίων εξελίξεων και τις οποίες κάποιοι από εμάς τις θέταμε εδώ και πολλά χρόνια και εκεί και εδώ και κάποιοι μας λέγατε ρομαντικούς. Οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες. Αλλά εσείς αποτύχατε παταγωδώς. Και πρέπει γρήγορα να υπάρξει ισχυρή, προοδευτική πολιτική αλλαγή. Μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση. Μέχρι τις αυριανές μας ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, είναι ένα εικοσιτετράωρο.

Σκεφτείτε σοβαρά τι θα συμβεί, εάν δεν παρουσιάσετε το επίμαχο email. Όχι με εμάς. Με τους εκατοντάδες χιλιάδες που βγήκαν στους δρόμους και στις πλατείες. Θα είναι ένα ακόμη δείγμα περιφρόνησης και αναξιοπιστίας. Έχετε είκοσι τέσσερις ώρες να σκεφτείτε αν αξίζει να συνεχίζετε το παιχνίδι της κοροϊδίας μπροστά σε μία τέτοια τραγωδία.

Αναλυτικά η απάντηση στον κ. Φλωρίδη

Η ιστορία του έθνους είχε τετρακόσια χρόνια Οθωμανικής κατάκτησης. Εκείνη την περίοδο ήταν γνωστά τα γενιτσαρικά τάγματα, τα οποία για να αποδείξουν στον εκάστοτε σουλτάνο ότι ήταν οι πιο πιστοί του, ακόμη κι όταν δεν πολεμούσαν οι Τούρκοι, αυτοί έκαναν τις μεγαλύτερες σφαγές. Η πολιτική παρουσία του συγκεκριμένου υπουργού της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι και σήμερα σε αυτή τη Βουλή υπάρχουν γενιτσαρικά τάγματα, κ. Φλωρίδη. Αλλά να μιλάτε εσείς για το κόμμα που σας ανέδειξε με αυτά τα λόγια! Το κόμμα το οποίο κράτησε την Ελλάδα όρθια, όταν την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία χρεοκοπημένη το 2009, εσείς που ήσασταν; Ποιους υπηρετείτε σήμερα; Αυτούς που σας έλεγαν μνημονιακό προδότη, αυτούς υπηρετείτε κ. Φλωρίδη. Αυτοί που σας χειροκροτούν είναι αυτοί που σας έλεγαν προδότη που έφερε τα μνημόνια απ' το 2009 μέχρι το 2012.

Πήραμε πρωτοβουλία για να γίνει πρόταση δυσπιστίας για να γίνουν εκλογές και να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό. Απλά δεν έχουμε τον παλαιοκομματισμό κάποιων να βγαίνουμε κάθε μέρα στα κανάλια και να λέμε ότι ζητάμε εκλογές. Αυτό το κάνουμε θεσμικά και ο μόνος θεσμικός δρόμος της αντιπολίτευσης ήταν η πρόταση δυσπιστίας, που καταθέσαμε.

Αλλά πάμε στην ουσία της σοβαρής σημερινής συζήτησης.

Καλά δεν ντρέπεστε; Υπουργός Δικαιοσύνης, να λέει σήμερα ότι καταθέσαμε δυσπιστία πέρυσι για τις συνομιλίες που στάλθηκαν στη δικαιοσύνη; Θέλω να διαβάσετε -τώρα περιμένουμε και να μας απαντήσετε- το κείμενο της δυσπιστίας πέρυσι. Αφορούσε στα χαλκευμένα που στείλατε στο Πρώτο Θέμα ή τις συνομιλίες που ήταν στη δικαιοσύνη; Αν έχετε δίκιο, θα παραιτηθώ. Αν όμως έχω εγώ δίκιο, οφείλετε να παραιτηθείτε τώρα, άμεσα. Δεν αξίζει στο λαό μας ένας υπουργός Δικαιοσύνης να λέει τέτοια χονδροειδή ψέματα στη Βουλή των Ελλήνων. Εάν έχουμε δίκιο, άμεσα πρέπει να καταθέσετε την παραίτησή σας.

ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Γιατί είπα στη συνέντευξη μου ότι πλέον υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία για να προχωρήσουμε στην πρόταση δυσπιστίας; Όντως δεν είχε τελειώσει η συνέντευξη τύπου. Γιατί είχε ανακοινωθεί ότι ο Πρωθυπουργός δύο χρόνια μας κορόιδευε λέγοντας ότι η έκρηξη και η ανάφλεξη είναι προϊόν των στοιχείων της μηχανής. Και το πόρισμα αυτό έλεγε ακριβώς το αντίθετο, κάνοντας λόγο για ένα άγνωστο καύσιμο. Άρα, είχαμε πια ακλόνητα στοιχεία ότι δύο χρόνια τώρα ενώ έχουμε μια τραγωδία 57 νεκρών, μπροστά στο πολιτικό κόστος και στις εκλογές του καλοκαιριού του 2023 λέγατε συνειδητά ψέματα. Και το μόνο που οδήγησε τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη στον κ. Σρόιτερ ήταν οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που του είπαν «δεν ξεχνάμε και θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια».

Λέτε ότι κάνουμε ανίερες συμμαχίες. Το κοινοβουλευτικό μας καθήκον κάνουμε. Το κοινοβουλευτικό μας καθήκον λέει ότι έπρεπε να καταθέσουμε πρόταση δυσπιστίας, που θέλει 50 υπογραφές. Εμείς λοιπόν κάναμε το θεσμικό μας καθήκον απέναντι στον ελληνικό λαό. Φέραμε τη λαϊκή οργή και την αγανάκτησή του στη Βουλή, με θεσμικό τρόπο απέναντί σας. Εσείς τρεις η ώρα τη νύχτα, πριν τη συνεδρίαση της ανεξάρτητης αρχής, της οποίας αλλάξετε τη σύνθεση με τη συνδρομή του κ. Βελόπουλου τι κάνατε; Ήταν ιερή συμμαχία; Για να δείτε ότι εμείς λειτουργούμε στο προσκήνιο, χωρίς ανταλλάγματα συμφωνήσαμε μαζί με όλους τους συναδέλφους, όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων και χωρίς δεύτερες σκέψεις για διάφορα άλλα που διακινείτε. Εμείς ακούσαμε τη φωνή του λαού και τη φέραμε στη Βουλή, κ. Φλωρίδη. Εσείς ποια φωνή του λαού ακούσατε για να τα βρείτε με τον Βελόπουλο και να αλώσετε τη σύνθεση της ΑΔΑΕ για να καλύψετε τις υποκλοπές και το παρακράτος του κ. Μητσοτάκη.

Για τα δημοσιεύματα: Όντως διαβάσαμε τότε ένα δημοσίευμα αλλά ξεχνάτε ότι διαβάσαμε κι άλλο δημοσίευμα. Το δημοσίευμα που έλεγε ότι το πρωί που μας κατηγορούσατε ότι «κάνουμε παιχνίδια», -όπως και τώρα αυτό υπονοείτε-, ότι «πάμε να αλλάξουμε τον Πρωθυπουργό», «παιχνίδια παρασκηνίου», «συνομωσίες, ξένες δυνάμεις». Έχετε γίνει χειρότεροι από την ακροδεξιά στα fake news. Τα ίδια λέγατε λοιπόν και πέρυσι το πρωί. Ανακοίνωσα το δημοσίευμα που διάβασα στη Βουλή και παραιτήθηκαν δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Το ξεχνάτε;

Έχουμε λοιπόν ακόμη 24 ώρες. Είναι αρκετές για να σκεφτείτε κι εσείς οι πιστοί προστάτες του Μεγάρου Μαξίμου, αν αξίζει να συνεχίζετε την κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό ή να εμφανίσετε το email για να δούμε ποιος έκανε σωστά πρόταση δυσπιστίας και πρόταση προανακριτικής επιτροπής για τον κ. Τριαντόπουλο και ποιος συνεχίζει να εμπαίζει τον ελληνικό λαό ενώ έχουν χαθεί άδικα 57 ζωές.

……

Προσπερνώ τα περί ήθους, γιατί μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός. Ποιοι έχουμε σταθερή πορεία, ποιοι είμαστε συνεπείς και ποιοι, δυστυχώς, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι οι θέσεις και η εξουσία.

Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα, για να κλείσω και να σεβαστώ και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Αφήστε τα πολλά λόγια. Κρίνει ο νομικός κόσμος αυτά που κάνατε και υπάρχουν αξιόλογες τοποθετήσεις.

Σας ζητώ ξανά, για τελευταία φορά. Πάρτε τον κ. Μητσοτάκη τηλέφωνο για να φέρει αύριο το email και να το καταθέσει στα πρακτικά της Βουλής, για να δούμε ποιος ήταν ο λόγος της αποστολής Τριαντόπουλου.

Αν ο λόγος αποστολής Τριαντόπουλου είναι η αρωγή στις οικογένειες, τότε, από ό,τι φαίνεται, εσείς δεν είχατε κανένα λόγο να ψηφίσετε την προανακριτική. Αν, όμως, ο λόγος της αποστολής Τριαντόπουλου είναι όσα έγιναν στο θέμα της αποκατάστασης του πεδίου, που οδήγησε στην αλλοίωση κρίσιμων στοιχείων, τότε, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζετε να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Άρα, θα είναι μονόδρομος η παραίτηση όλης της κυβέρνησης.

