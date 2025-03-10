Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Προστατεύουμε τους καταναλωτές, προωθούμε αληθινές προσφορές με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας

Στις κοινοβουλευτικές εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας, την υπόθεση των Τεμπών αλλά και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης κατά της ακρίβειας και των παραπλανητικών προσφορών μίλησε στον ΣΚΑΪ ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αρχικά, ο υπουργός Ανάπτυξης ερωτήθηκε για τα όσα εκτυλίχτηκαν στη Βουλή αλλά και το ανάρμοστο σχόλιο του Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Ήταν μια συμπεριφορά που δεν είναι αυτή που αρμόζει στις αξίες που υποστηρίζει η παράταξή μας. Ήταν ανάρμοστη και έπρεπε να τεθεί εκτός ΚΟ», σχολίασε.

«Να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη μέχρι τέλους για τα Τέμπη»

Για το εάν «πληγώθηκε» η κυβέρνηση από την πρόταση δυσπιστίας, ο υπουργός επισήμανε πως «αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, να ενωθούμε ξανά οι Έλληνες και να προχωρήσουμε μπροστά γιατί διανύουμε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολη. Γίνονται κοσμογονικές αλλαγές στον πλανήτη, τεκτονικές πλάκες κινούνται στο παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας και αυτή την ώρα εμείς, οι Έλληνες, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί κάθε φορά που διχαζόμαστε, οδηγούμαστε σε τραγωδία και αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να το πάρουμε όλοι.

Ο κόσμος ζητάει αλήθεια και δικαιοσύνη για τα Τέμπη και έτσι πρέπει να γίνει. Να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη μέχρι τέλους. Πιστεύω πως οι πολιτικές δυνάμεις, όλοι μας, καλά θα κάνουμε σε αυτή την υπόθεση να μην γίνεται χρήση για κομματικούς σκοπούς. Το είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή πως δεν υπήρχε νόημα να κατατεθεί μια ψήφος δυσπιστίας ενάντια στην κυβέρνηση με αφορμή τα Τέμπη. Μπορεί η αντιπολίτευση να εκφράσει τις απόψεις της και το δικό της σχέδιο και να αντιπαρατεθεί στην κυβέρνηση. (…) Θεωρώ πως εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε η αντιπολίτευση να κερδίσει τίποτα γιατί το αίσθημα της κοινωνίας είναι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη και όχι στην κομματική αντιπαράθεση γύρω από αυτή».

«Η συμμαχία της αντιπολίτευσης δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη χώρα»

Στη συνέχεια ανέφερε πως «η κυρία Κωνσταντοπούλου με ευθύνη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, των υπολοίπων κομμάτων, που κατέθεσαν την πρόταση μομφής, κερδίζει πολιτικούς πόντους έναντι των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης γιατί έχει τη δυνατότητα -που οι άλλοι της έδωσαν και θα έπρεπε να μετανιώσουν για αυτό-, να παριστάνει και την αντισυστημική και εκφραστή της οργής της κοινωνίας και το συστημικό παίκτη αφού συνεργάζεται με κόμματα εξουσίας, όπως έχουν υπάρξει στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει κυρίως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτή η συμμαχία, αλλά δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη χώρα».

«Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι η ΝΔ να ενισχύσει, να ανακτήσει, να ισχυροποιήσει τη σχέση της με την κοινωνία, να δείξει εμπράκτως ότι προχωράει το ζήτημα της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τα Τέμπη αλλά ταυτοχρόνως προχωρούν οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, οι πολίτες που έχουμε ανάγκη, ώστε να γίνει πράξη μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο ισχυρή και πιο ασφαλής, σε καιρούς μεγάλων αναταράξεων», επισήμανε.

Ερωτώμενος για τον ανασχηματισμό, ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε πως «είναι απόφαση του πρωθυπουργού της χώρας. Θεωρώ πως χωρίς καμία αμφιβολία κλείνοντας έναν πολιτικού χαρακτήρα κύκλο στη Βουλή, είναι ευκαιρία να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά, υλοποιώντας το σχέδιο και τις πολιτικές μας. Αλλαγές στα πρόσωπα αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των αποφάσεων του πρωθυπουργού».

«Στόχος οι προσφορές να είναι πραγματικές»

Για τις αλλαγές στα σούπερ μάρκετ και το πώς το υπουργείο βάζει τέλος στις παραπλανητικές προσφορές και εκπτώσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε τα εξής:

«Στόχος του υπουργείου είναι να ισορροπήσουν και να μειωθούν οι τιμές. Έχουν επιτευχθεί σοβαρά αποτελέσματα τους τελευταίους 4 μήνες. Η Ελλάδα έχει τον μικρότερο πληθωρισμό τροφίμων σε όλη την ευρωζώνη σταθερά, πέριξ του μηδενός. Αυτό είναι σημαντικό και το πετύχαμε με σκλήρυνση της πίεσης στην αγορά, με σοβαρούς ελέγχους, με αύξηση των προστίμων και τώρα το βάρος πέφτει και πολύ σωστά στο να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στην αγορά, με τις οποίες θα κάνουμε ό,τι γίνεται για να προστατέψουμε τους καταναλωτές από κόστος που το πληρώνουν με παραπλανητικό τρόπο, με διάφορες εκπτώσεις και προσφορές. Πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας πηγαίνει και αγοράζει προϊόντα στο σούπερ μάρκετ που προβάλλονται ότι είναι προσφορές, εκπτώσεις ενώ δεν είναι», είπε, παρουσιάζοντας το τι αλλάζει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας

«Για να είναι μια έκπτωση ή προσφορά αληθινή θα πρέπει η τιμή του προϊόντος που πωλείται να είναι μικρότερη από την φθηνότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών», εξήγησε, επισημαίνοντας πως αυτό δεν ισχύει μόνο για τα σούπερ μάρκετ αλλά σε όλα τα εμπορικά καταστήματα.

«Στόχος είναι οι προσφορές να είναι πραγματικές», τόνισε.

Βαριά πρόστιμα και αυστηροί έλεγχοι

Μάλιστα, ο υπουργός επισήμανε πως τα πρόστιμα σε όποιον προσπαθήσει να εξαπατήσει το κοινό θα είναι μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ και σε υποτροπή θα φτάνει και τα 3 εκατ. ευρώ.

«Από την επόμενη Δευτέρα 17 Μαρτίου, οι έλεγχοι δεν θα είναι για να γίνονται συστάσεις αλλά θα είναι έλεγχοι που θα οδηγούνται σε αυστηρά πρόστιμα», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε πως «μια μεταρρύθμιση που προετοιμάζουμε είναι η περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ώστε να χρησιμοποιεί πρόσθετα μέσα και ο Συνήγορος, με πολύ στενή συνεργασία με το κράτος και την πολιτεία για να εκφράζει τις καταγγελίες των πολιτών και να είμαστε πιο παρεμβατικοί».

Τέλος, τόνισε πως «έχει αναβαθμιστεί η πλατφόρμα e-katanalotis που μπορούν οι πολίτες να την χρησιμοποιούν όλο το 24ωρο. Ο καταναλωτής έχει δύναμη, οι πολίτες έχουν δύναμη. Επισκεπτόμενοι την πλατφόρμα μπορούμε να δούμε πού μας συμφέρει να αγοράσουμε».

