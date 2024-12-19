Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής: Η ΕΕ πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους για την κοινή άμυνα

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη πρέπει να διαθέσει περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια στη διαμόρφωση μιας πιο ενεργούς αμυντικής πολιτικής της ΕΕ.

Σημείωσε ότι τα θέματα αυτά θα συζητηθούν και σε έκτακτη σύνοδο κορυφής του Φεβρουαρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι «αυτό το οποίο πρώτο διατυπώθηκε από την Ελλάδα πριν από κάποιους μήνες και έμοιαζε ίσως ως ένα πολύ μακρινό όνειρο, τώρα αρχίζει να αντιμετωπίζεται με μια αίσθηση κατεπείγοντος από πολλές ευρωπαϊκές χώρες». Είπε ακόμη ότι θα παρουσιάσει στους υπόλοιπους ηγέτες τις ελληνικές θέσεις για το θέμα.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την επίσκεψή του Λίβανο και θα εκφράσει την ανησυχία για την ανάγκη προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων και κυρίως τους Ελληνορθόδοξους της Συρίας και του Λιβάνου.

Συμπλήρωσε για τη Συρία ότι πρέπει να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας με μια κυβέρνηση συμπεριληπτική που θα διαφυλάξει τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων και η ΕΕ πρέπει να έχει ενιαία άποψη.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η ακόλουθη:

«Η τελευταία Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024, αφορά πρωτίστως τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο εν όψει και των τελευταίων πολύ σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων. Από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στη Συρία, μέχρι τις σχέσεις της ΕΕ με τον παγκόσμιο Νότο, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ανάγκη της στήριξης της οικονομικής και γεωπολιτικής δυναμικής της ηπείρου μας, είτε μιλάμε για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της σε συνέχεια των συστάσεων της έκθεσης Ντράγκι, είτε μιλάμε για την ενίσχυση της αμυντικής της δυνατότητας, να μπορεί από μόνη της να αποτρέψει τις όποιες απειλές ενδεχομένως να εκδηλωθούν έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια στη διαμόρφωση μιας πιο ενεργούς αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και σε μία έκτακτη Σύνοδο Κορυφής το Φεβρουάριο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο για εμένα ότι η Ευρώπη πρέπει να διαθέσει περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για την κοινή ευρωπαϊκή της άμυνα.

Αυτό το οποίο πρωτοδιατυπώθηκε από την Ελλάδα πριν από κάποιους μήνες και έμοιαζε ίσως ως ένα πολύ μακρινό όνειρο, τώρα αρχίζει να αντιμετωπίζεται με μία αίσθηση κατ' επείγοντος από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και θα έχω την ευκαιρία και σήμερα για ακόμη μία φορά να παρουσιάσω τις ελληνικές θέσεις γύρω από το ζήτημα αυτό.

Προφανώς θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα ενημερώσω τους ομολόγους μου για την επίσκεψη την οποία έκανα στο Λίβανο και κυρίως για την ανησυχία η οποία υπάρχει και στο Λίβανο και στη Συρία για την ανάγκη προστασίας των διαφόρων θρησκευτικών μειονοτήτων. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους ελληνορθόδοξους του Λίβανου, αλλά πρωτίστως της Συρίας, οι οποίοι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αντιοχείας.

Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τη Συρία είναι να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας και η νέα κυβέρνηση να είναι μία κυβέρνηση πρώτα και πάνω απ' όλα συμπεριληπτική, η οποία θα υποστηρίξει και θα διαφυλάξει τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων. Και προφανώς σε αυτή τη συζήτηση η Ευρώπη πρέπει να προσέλθει με μία ενιαία άποψη και η Ελλάδα θα έχει ένα καθοριστικό ρόλο στο να διαμορφώσει την ευρωπαϊκή προσέγγιση στα ζητήματα που αφορούν στην Συρία».

Πηγή: skai.gr

