Το όραμα, τις βασικές αρχές και τους μητροπολιτικούς στόχους της διοίκησης για τους προσεχείς 12 μήνες παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2025 καθώς επίσης και το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων.

«Καταθέτουμε ένα προϋπολογισμό που αποτυπώνει το οικονομικό νοικοκύρεμα και τον ανασχεδιασμό εσόδων που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια. Παράλληλα όμως θέτουμε ενώπιον των πολιτών του Λεκανοπεδίου και ένα συνεκτικό, ξεκάθαρο πρόγραμμα 280 έργων που θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια την Αττική. Η έμφασή θα δοθεί πρωτίστως στην αντιπλημμυρική θωράκιση καθώς 54 σχετικά έργα θα δημοπρατηθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028. Η προστασία του Λεκανοπεδίου από τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα, αλλά θα πρέπει να αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα όλων μας. Όλοι μαζί θα το κερδίσουμε» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε επίσης πως και τα 280 συνολικά έργα, καλύπτουν μια σειρά από συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια, καθώς έχουν:

διασφαλισμένη χρηματοδότηση: «Επέλεξα να μην εντάξω κανένα έργο που δεν μπορούσα να εξασφαλίσω 100% τη χρηματοδότησή του» όπως είπε.

δέσμευση ολοκλήρωσης εντός της τετραετίας καθώς «δεν έβαλα κανένα έργο που δεν μπορούσα να δεσμευτώ ότι θα τελειώσει μέσα στη θητεία μας».

ρεαλιστικό προγραμματισμό, αφού «δεν εντάξαμε κανένα έργο που θα μπορούσε εύκολα να μείνει στις καλένδες».

Τα έργα αυτά, που απλώνονται και στους 66 Δήμους της Αττικής, με αρκετά εξ αυτών να έχουν μητροπολιτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας κρίσιμες υποδομές και παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις άμεσες ανάγκες της κοινωνίας.

«Ο πήχης έχει τεθεί ψηλά, διότι δώσαμε στην αντιπολίτευση, στις παρατάξεις, στην κοινωνία και στις δημοτικές αρχές όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να μας κρίνουν επί ενός πραγματικού προγράμματος. Δεν κρυφτήκαμε πίσω από τα προβλήματα, δεν κάναμε πίσω στις δυσκολίες και καλώ όλες τις παρατάξεις να κάνουν κτήμα τους αυτή την προσπάθεια. Στα έργα αυτά δεν μπορεί να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Όλοι έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά όλοι ευαγγελιζόμαστε την ανάγκη για συνέργειες και συνεργασίες. Τα έργα αυτά ανήκουν στις γειτονιές και στους πολίτες, όχι σε παρατάξεις ή κόμματα» σημείωσε ο Περιφερειάρχης στην εισηγητική του ομιλία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και συνεργασίας.

Έμφαση στα κοινωνικά προγράμματα και στη λειτουργία νέων δομών στήριξης

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο γεγονός, ότι κατά την επόμενη τετραετία θα δοθεί έμφαση και στα κοινωνικά προγράμματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. «Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει 19 διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Κανένας άλλος φορέας του Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά, δεν έχει καταφέρει να έχει ένα τόσο μεγάλο εύρος πηγών χρηματοδότησης. Ένα απ’ αυτά, είναι και το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» από το οποίο θα αξιοποιηθούν συνολικά 409.000.000 ευρώ. Με αυτά, επιδιώκουμε μεταξύ άλλων, να δημιουργηθούν δέκα δομές (ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα, υποστήριξη γυναικών – θυμάτων βίας, κ.α.) ύψους 5.500.000 ευρώ, οκτώ δομές κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ύψους 2.500.000 ευρώ και είκοσι δύο δομές κέντρων διημέρευσης/ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ ύψους 22.000.000 ευρώ» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Και πρόσθεσε: «Μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρηματοδοτούνται επίσης σύλλογοι και Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στον σχεδιασμό συγκαταλέγονται δέκα δομές αστέγων ύψους 7.800.000 ευρώ, πενήντα οκτώ δομές Κέντρων Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά και μετανάστες ύψους 27.000.000 ευρώ, εξήντα οκτώ δομές παροχής βασικών αγαθών (παντοπωλεία, συσσίτια, φαρμακεία, κ.λπ.), δώδεκα δομές Στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης ύψους 5.000.000 ευρώ, ενώ 9.000 δικαιούχοι λαμβάνουν μέσω voucher υποστήριξη για την προσχολική ένταξη των παιδιών, ύψους 167.000.000 ευρώ. Έχουμε μια Περιφέρεια που αναδεικνύει ως πρωταρχικό το ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης, της φροντίδας και της αλληλεγγύης».

Υψηλή προτεραιότητα ο πολιτισμός και ο τουρισμός

Κατά τη διάρκεια της εισηγητικής ομιλίας αναφέρθηκε επίσης, ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 θα δοθεί βαρύτητα στον πολιτισμό, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου Διεθνούς Φεστιβάλ, το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2026, εντασσόμενο στον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορά και την τουριστική ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου.

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγραμματισμού της Περιφέρειας, απεντάχθηκαν 371 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του μισού δισ. ευρώ. Τα έργα αυτά, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, «ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία βαλτωμένα. Αναλάβαμε την ευθύνη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Πολλά απ’ αυτά στερούνταν ώριμων μελετών, προγραμματικών συμβάσεων ή εξασφαλισμένων εσόδων. Για όσα βρεθούν πηγές χρηματοδότησης και κριθούν αναγκαία, προφανώς θα επανενταχθούν».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι «η Περιφέρεια θα αξιοποιήσει έσοδα από εκπτώσεις έργων, επαναδιαπραγματεύσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 2026-2030, αλλά και πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, όπως τα έσοδα από τις κάμερες καταγραφής οδικών παραβιάσεων, από κλήσεις και άλλες πηγές που βρίσκονται ήδη υπό διαπραγμάτευση».

Η Περιφέρεια Αττικής, με τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του 2025, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή ουσιαστικής αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών. «Είμαστε εδώ, ενώπιόν σας, για να δουλέψουμε με διαφάνεια, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Ο λαός της Αττικής θα κρίνει το αποτέλεσμα, κι εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του», κατέληξε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.



