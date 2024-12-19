Τσιάρας στον ΣΚΑΪ 100,3: Τα τρία βήματα για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα βήματα που θα ακολουθήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιβολή κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία του με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2026, ανέλυσε ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στον Άρη Πορτοσάλτε, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3.

Πρώτο βήμα είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει τεχνικός σύμβουλος μετά από διαγωνισμό και όχι μέσα από αναθέσεις έργων που λειτουργούσαν τμηματικά και δημιουργούσαν ζητήματα στη διαφανή λειτουργία του Οργανισμού, τόνισε ο υπουργός. Όπως εξήγησε, τα ερωτήματα περί πιθανής αδιαφάνειας δημιουργούνται, κυρίως από το γεγονός ότι κατανέμονται ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε κάποιους που ίσως δεν τις δικαιούνται. Και αυτό αποτελεί διαχρονική ευθύνη όλων, σημείωσε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν τυποποιηθεί διαδικασίες που εγγυώνται τη διαφάνεια στην καταβολή των πόρων. «Το πληροφοριακό σύστημα είναι πλέον στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε.

Δεύτερο βήμα είναι η ενίσχυση των ελέγχων, οι οποίοι μπορεί να γίνουν καλύτεροι μέσα από την αλλαγή του καθεστώτος επιλογής των δικαιούχων. Όπως είπε, πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στη λειτουργία του Οργανισμού και των διαδικασιών που εφαρμόζονται, ώστε οι ενισχύσεις να μη καταβάλλονται σε όσους έχουν τα λεγόμενα ιστορικά δικαιώματα αλλά στους πραγματικούς παραγωγούς. Δηλαδή, όπως εξήγησε, «να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς γιατί μέσω των ισοζυγίων παραγωγής, μπορεί να γίνει έλεγχος για το τι και πόσο παράγει ο κάθε παραγωγός».

Ως τρίτο βήμα, που θα λειτουργήσει προς την ίδια κατεύθυνση της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας, ανέφερε την εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, η οποία έχει καθυστερήσει.

Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο, όπως θύμισε, έχει τεθεί υπό την επιτήρηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι το τέλος του 2026, καθώς, όπως τόνισε «ήδη έχουν δρομολογηθεί όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί, που θα αλλάξει τα πάντα». Ο υπουργός σημείωσε ότι το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και ότι αντίστοιχοι Οργανισμοί άλλων χωρών αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Σημείωσε δε, ότι το μεγάλο στοίχημα της παρουσίας του στο ΥΠΑΑΤ είναι η εξυγίανση του συγκεκριμένου Οργανισμού, ανεξάρτητα με το ποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν.

«Προφανώς όταν αλλάζουν κάποια πράγματα, υπάρχουν αντιδράσεις. Βρισκόμαστε όμως σε ένα σημείο που η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάνει σταθερά βήματα προόδου. Αλλά το μεγαλύτερο στοίχημά μας είναι να διατηρηθεί η απρόσκοπτη ροή πόρων προς τους Έλληνες παραγωγούς, μέσα από όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης».

Είπε, ακόμη, ότι τα περί προστίμων απέχουν από την πραγματικότητα, παρότι υπάρχουν συζητήσεις περί αυτού. Τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται βήματα προόδου, υπενθυμίζοντας ότι από τον Οκτώβριο και μετά έχουν γίνει εννιά πληρωμές, οι περισσότερες από κάθε άλλη φορά.

Σε ό,τι αφορά το μπλόκο ορισμένων αγροτών στον Ε65, υπενθύμισε ότι και τα δύο ζητήματα που είχαν τεθεί στον Πρωθυπουργό το Μάρτιο ικανοποιήθηκαν. Με αποτέλεσμα οι αγρότες να ενταχθούν στο φθηνό αγροτικό ρεύμα και να θεσμοθετηθεί νομοθετικά, για πρώτη φορά, η επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Τσιάρα:

