Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για διεύρυνση της απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών

Τροπολογία που υπογράφει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και συνυπογράφουν όλοι οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατατέθηκε στη Βουλή για τη διεύρυνση της απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών από έξι σε 10 μήνες ετησίως, καθώς και την επαναπρόσληψη των υπηρετησάντων έως το 2035.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την «Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων μεταφορών», που εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Ειδικότερα, η τροπολογία έχει δύο άρθρα.

Το πρώτο προβλέπει την παράταση του χρόνου απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών από έξι σε δέκα μήνες ετησίως. Το δεύτερο άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα επαναπρόσληψης τόσο για το 2025 όσο και για τις επόμενες 10 συμβατικές περιόδους, δηλαδή μέχρι το 2035 των ήδη υπηρετησάντων εποχικών πυροσβεστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.