Κίνηση κοινωνικής δικαιοσύνης με πολιτική και ηθική νομιμοποίηση χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την επιβολή έκτακτης φορολογίας, ύψους 33%, στα «πολύ υψηλά κέρδη των διυλιστηρίων», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη του στο ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm και τον δημοσιογράφο, Νίκο Χατζηνικολάου.

«Πρόκειται για μία δίκαιη απόφαση λόγω των πολύ υψηλών κερδών ως αποτέλεσμα σημαντικών αλλαγών στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών. Τα έσοδα, που αναμένεται να είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα του 2022, κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν στη στήριξη του προϋπολογισμού και ασφαλώς στη στήριξη ευάλωτων ομάδων στο τέλος του έτους και δη εκείνων των χαμηλοσυνταξιούχων, που δεν έχουν δει αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, που ξεκαθάρισε πως «δεν δημεύουμε τα κέρδη και δεν τιμωρούμε την επιχειρηματικότητα».

Στο μέτωπο της ακρίβειας ο πρωθυπουργός επέμεινε πως μετά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, πρέπει να περάσουμε και σε μειώσεις τιμών στο ράφι και απευθυνόμενος στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, που εισηγούνται πρόσκαιρη μείωση του ΦΠΑ, επεσήμανε ότι πρέπει να μας πουν «πότε θα αυξήσουν εκ νέου τον ΦΠΑ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πήραμε μία σημαντική απόφαση να μονιμοποιήσουμε το μειωμένο ΦΠΑ στα ταξί και στον καφέ, όταν πρόκειται για take away και delivery και διεμήνυσε ότι «όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι η ακρίβεια υπονομεύει την κοινωνική συνοχή». Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η ο αγώνας για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και για την αύξηση των μισθών είναι διαρκής και τόνισε χαρακτηριστικά:

«Το αποτέλεσμα θα το κρίνουμε σε δύο με τρεις μήνες από τώρα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες μειώσεις τιμών είμαι σίγουρος, θα κάνουμε και μια συζήτηση με τους μεγάλους παίκτες στην αγορά, είναι σαφές ότι σε ευρωπαικό επίπεδο υπάρχει ζήτημα με τις πολυεθνικές. Εάν χρειαστεί να δημοσιοποιήσω, αυτά που κάνουν και να υποστούν το κόστος της φήμης και όχι του προστίμου δεν θα διστάσω να το κάνω».

Τεκμαρτό για ελευθέρους επαγγελματίες

Αναφορικά με τη φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι δεν θα αλλάξει η κεντρική φιλοσοφία της πολιτικής απόφασης, υπενθύμισε πως είχε προαναγγελθεί προεκλογικά, διευκρίνισε, πάντως, ότι «εάν έχουν υπάρξει αδικίες, όπως λόγου χάρη στο οικογενειακό εισόδημα αυτές θα τις δούμε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν παρουσιάζει ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση παρά μόνον «κλισέ, τσιτάτα και προσωπικές φιλοδοξίες» και προκάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να προσέλθει στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή και να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα σε αντιπαράσταση με τον υπουργό Οικονομικών. «Ελπίζω πως θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση», είπε για τον Στέφανο Κασσελάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την υπόθεση Λύτρα ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι εκ των υστερών δικαιώθηκε η παρέμβαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου και επέμεινε πως η καλύτερη κατανομή προσωπικού θα συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

«Δεν είμαι αφελής, δεν αλλάζει ο πυρήνας της τουρκικής πολιτικής από τη μία στιγμή στην άλλη, ας κρατήσουμε όμως ότι δεν έχουμε παραβάσεις και παραβιάσεις, έχουμε μία συμφωνία για τη βίζα εξπρές στα ελληνικά νησιά, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει κινητικότητα στη Θεολογική της Χάλκης, ακολουθούμε μία πολιτική αυτοπεποίθησης με καλή διάθεση, χωρίς καμία δόση αφέλειας», σημείωσε ο πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά.

Για τις προκλήσεις της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι και ο πρωθυπουργός της Β. Μακεδονίας θα βρεθεί σε μία πολύ άβολη θέση εάν επιμείνει όταν συναντηθούμε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βεβαίως και θα θέσω το ζήτημα και θα έχουμε πολλούς συμμάχους. Τα Σκόπια πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παίζουν με την Αθήνα σε αυτό το θέμα».

Τέλος, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι στόχος της Αθήνας είναι ο Φρέντη Μπελέρης να μπορέσει να ορκιστεί ευρωβουλευτής στο Στρασβούργο στα μέσα Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.