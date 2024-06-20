Προετοιμασίες στην Αγία Σοφία για τον πιθανό σεισμό της Κωνσταντινούπολης

«Προετοιμασίες στην Αγία Σοφία για πιθανό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη» αναφέρει το τουρκικό κανάλι TRT, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Λόγω των προβλέψεων για ισχυρό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχουν φόβοι για πιθανή κατάρρευση.

Γίνονται πολλές προετοιμασίες, μεταξύ αυτών και για το σύμβολο της Πόλης, την Αγία Σοφία.

Έχουν καταγράψει ψηφιακά κάθε σημείο του ναού για να υπάρχει αντίγραφο, ώστε να ξαναχτιστεί σε περίπτωση κατάρρευσης.

«Δημιουργήθηκε το ψηφιακό αντίγραφο της Αγίας Σοφίας. Αν καταστραφεί θα μπορεί να ξαναχτιστεί» λένε τα τουρκικά μέσα.

Σενγκιουλ Κοτζαγκιούλ, πρόεδρος τμήματος έργων κατασκευής υπηρεσίας Βακουφίων: «Φυσικά και υπάρχουν και προηγούμενες μελέτες αλλά τώρα δημιουργήσαμε το ψηφιακό δίδυμο της Αγίας Σοφίας και βρήκαμε και τη σχέση του μνημείου με τα γύρω κτίρια. Σε περίπτωση πρόκλησης κάποιας ζημιάς ή καταστροφής του μνημείου σε περίπτωση φυσικού φαινομένου , θα υπάρχει η τεχνική δυνατότητα της κατασκευής του ίδιου του κτιρίου. Έτσι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στην Αγίας Σοφίας σε περίπτωση του πιθανού σεισμού της Κωνσταντινούπολης, η Αγία Σοφία θα μπορεί να ξαναχτιστεί ως πιστό αντίγραφο καθώς θα έχουμε στοιχεία και δεδομένα.

Δεν μείναμε μόνο στην καταγραφή. Έγινε η συλλογή όλων των πληροφοριών, όλες οι έρευνες, τ βιβλία που γράφτηκαν για την Αγία Σοφία και υπάρχουν όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες. Για τα μωσαϊκά, για τις ρωγμές στον τρούλο, για την κατάσταση των θεμελίων , για τα κενά στα τοιχώματα. Εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε την ίδια κατάσταση του κτιρίου απο την ημέρα που χτίστηκε μέχρι και σήμερα.

Και επιπλέον κάνουμε τις στατικές μελέτες του κτιρίου για να υπάρχει πρόληψη αντιμετώπισης του πιθανού σεισμού».

Αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για τη συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη στη σύνοδο για την Ουκρανία.

«Ζητήθηκαν εξηγήσεις για την υπογραφή του Βαρθολομαίου στην κοινή διακήρυξη»

«Δεν άλλαξε η κρατική μας πολιτική, είναι Πατριαρχείο του Φαναρίου. Δεν υπήρξε συνάντηση Φιντάν - Βαρθολομαίου»

Oντζου Κετσελί, επκρπόσωπος ΥΠΕΞ Τουρκίας: «Δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια η είδηση ότι το Ρωμαίικο Πατριαρχείο του Φαναρίου συμμετείχε με πολιτειακό καθεστώς στην Σύνοδο Ειρήνης για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία στις 15-16 Ιουνίου 2024 και ότι ο υπουργός μας είχε επίσημη διμερή συνάντηση με τον Ρωμιό Πατριάρχη του Φαναρίου Βαρθολομαίο στο περιθώριο της Συνόδου. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από τους διοργανωτές της Συνόδου Κορυφής, Ελβετία και Ουκρανία, σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι στη συνέχεια προστέθηκε το όνομα του Ελληνικού Πατριαρχείου της Φενέρ ως υπογράφοντα στην Κοινή Διακήρυξη, η οποία έγινε αποδεκτή στο τέλος της Συνόδου και κοινοποιήθηκε.

Από την άλλη πλευρά, εξηγείται ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην κρατική μας πολιτική όσον αφορά τη θέση του Ρωμαιίκου Πατριαρχείου του Φαναρίου».

Hurriyet: «Η έκπληξη για κοινή υποψηφιότητα με την Αθήνα»

«Κοινή επιστολή Αθήνας και Άγκυρας για υποψηφιότητα στον ΟΑΣΕ».

