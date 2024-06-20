Του Αντώνη Αντζολέτου

Από τις προτάσεις που έχουν πέσει έως τώρα στο τραπέζι και από όσους προκρίνουν τη δημιουργία ενός ενιαίου κόμματος της κεντροαριστεράς προκύπτει ένα και μόνο ασφαλές συμπέρασμα: κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς μπορεί να προχωρήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Οι ηγεσίες σε κάθε περίπτωση δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεπεραστούν. Ο Στέφανος Κασσελάκης νιώθει πως με το 14,9% που πήρε του δόθηκε η εντολή να κάνει ένα restart στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρά τις πιέσεις που δέχεται και τη θυελλώδη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου προβάλει το επιχείρημα πως αύξησε το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και μείωσε σημαντικά την «ψαλίδα» από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό άλλωστε είπε και χθες όταν η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών στη Χαριλάου Τρικούπη του άσκησαν κριτική. Ανέφερε πως η διαφορά με την Κουμουνδούρου ήταν στις 24 μονάδες και τώρα είναι στις δυο.



Πως ακριβώς θα γίνει το νέο κόμμα. Θα προχωρήσουν οι δυο βασικοί πόλοι της κεντροαριστεράς σε συνέδρια διάλυσης των κομμάτων τους; Θα έχουν προηγηθεί συνεννοήσεις σε επίπεδο ηγεσιών; Θα αποτελέσει κοινωνικό αίτημα με την πάροδο του χρόνου ενδεχομένως στο μέση της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης; Ή υπάρχει περίπτωση οι εξελίξεις να δρομολογηθούν μετά από «ανταρσία» κορυφαίων στελεχών; Η εξίσωση είναι «πολυπαραγοντική» και δύσκολη. Και τα δυο κόμματα μαζί μετά βίας ξεπέρασαν το ένα εκατομμύρια ψήφους και πολλά «καμπανάκια» χτύπησαν από τον προοδευτικό κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Διάσκεψης του Ινστιτούτου του μίλησε για την ανάγκη συγκρότησης μιας νικηφόρας προοδευτικής συμμαχίας βάζοντας μια νέα ατζέντα στο τραπέζι.

Με την εικόνα που έχει σχηματιστεί η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας δείχνει να είναι παγιωμένη. Η κυβέρνηση έχασε ψήφους που δεν πήγαν στην αντιπολίτευση και αυτό προβλημάτισε πολύ τα δυο κόμματα. Οι απογοητευμένοι από τη Νέα Δημοκρατία δείχνουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους να προτιμούν την αναμονή παρά να εμπιστευτούν τις δυο δυνάμεις που κινούνται στο χώρο του κέντρου. Μια ομάδα στελεχών σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προτάσσουν ως μόνη λύση τη συνένωση τους. Σε αυτή τη φάση γίνεται απλώς μια συζήτηση και διάφορες προτάσεις πέφτουν στο τραπέζι. Μετά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Στέφανος Κασσελάκης θα πιεστεί πιο πολύ με την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.

Με την πάροδο του χρόνου ο «μουτζούρης» είναι δεδομένο πως θα πέσει προς τις ηγεσίες. Αν οι επικεφαλής των κομμάτων «στυλώσουν τα πόδια» θα αναδειχθούν ως κύριοι υπεύθυνοι για τη μη ανασύνταξη της κεντροαριστεράς, αλλά κυρίως της απόλυτης κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας. Θα κατηγορηθούν πως η «αγάπη τους για την καρέκλα» θα χαρίσει για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά μια τρίτη συνεχόμενη νίκη σε έναν πολιτικό αρχηγό.

Αυτό το γνωρίζουν τόσο ο Στέφανος Κασσελάκης όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο καθένας τους έχει τα δικά του ανοιχτά εσωκομματικά μέτωπα να αντιμετωπίσει. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ένα ποσοστό που μπορεί να του χαρίσει «λευκή επιταγή» μέχρι το 2027. Θα δοκιμαστεί πολλές φορές στην πορεία και κυρίως από τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη έχει μεγαλύτερα προβλήματα να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή με τους «δελφίνους» που φέρονται να είναι έτοιμοι να βάλουν τον εαυτό τους μπροστά για την ηγεσία. Όσες εξελίξεις υπάρχουν από εδώ και στο εξής και στα δυο κόμματα αποτελούν κομμάτια του παζλ για όσα ακολουθήσουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Για αυτό και οι κινήσεις που γίνονται είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές.

Πηγή: skai.gr

