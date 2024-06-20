Για πάνω από 5.300 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, και τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις, το πρώτο πεντάμηνο έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την υπόθεση του Απόστολου Λύτρα.

«Απόψε είχαμε 73 συλλήψεις σε 90 περιστατικά για ενδοοικογενειακή βία. Βαριές περιπτώσεις... Έχουμε προσφυγή σε ιατροδικαστές, σε δομές. 5.300 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, 5.000 με 5.500 περίπου συλλήψεις το πρώτο πεντάμηνο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.



Πρόκειται, διευκρίνισε, για ένα ζήτημα που κάθε μέρα όλο και διογκώνεται, διότι ανοίγουν στόματα, όχι επειδή έχουμε τώρα έξαρση ενδοοικογενειακής βίας.



«Πρέπει να πάρουν ένα μήνυμα όλοι οι κακοποιητές: ότι το μέλλον τους δεν είναι καλό. Ότι ανοίγουν στόματα, και ότι η τιμωρία για όλους τους θα είναι αυστηρή» διεμήνυσε.



«Έχουμε εγκαταστήσει χιλιάδες panic button, κάθε βράδυ εγκαθίστανται περίπου 20, και κάθε βράδυ έχουμε μεταφορά στις δομές της ΕΛΑΣ, αυτών (κακοποιημένων γυναικών) και των παιδιών τους. Στις περισσότερες φορές οι δράστες αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους».



Νομίζω, παρατήρησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι, επειδή η χωρητικότητα των φυλακών δεν είναι τόσο μεγάλη, για να καταλήγουν σε προφυλακίσεις τόσες χιλιάδες συλλήψεις, πρέπει να βρούμε γρήγορα εναλλακτικές μορφές ποινών, και ο υπουργός Δικαιοσύνης το επεξεργάζεται.



Ανέφερε ακόμα ότι από 18 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας παλαιότερα σήμερα υπάρχουν 63. «Θέλουμε βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δράστη, και επιτέλους να εφαρμοστούν στη χώρα οι εναλλακτικές ποινές για να είναι σαφές ότι την επόμενη μέρα ο κακοποιητής κάπου θα παρέχει υπηρεσίες».

Εμπρησμοί

Όσον αφορά τη μεγάλη φωτιά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου την Τετάρτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για τεράστια κινητοποίηση. «Έγινε εκκένωση οικισμών στο Κίτσι,κανείς δεν έπαθε τίποτα. Όλα έγιναν με τάξη και απολυτή προσοχή». Οι ποινές για εμπρησμό είναι πολύ αυστηρές υπενθύμισε. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί επίδομα πρώτης ανταπόκρισης, είναι μια επιβράβευση μια ενίσχυση των αστυνομικών ανέφερε.

Βία μεταξύ ανηλίκων

Για τη βία μεταξύ ανηλίκων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρατήρησε ότι έχει δώσει εντολή στους αστυνομικούς να συλλαμβάνονται οι γονείς όπου υπάρχουν καθ’ έξιν παραβατικά παιδιά. «Περισσότερους γονείς παρά ανήλικους έχουμε συλλάβει» τόνισε. Στο πλαίσιο αυτό, για τα βία περιστατικά από ανήλικους στην πλατεία Κηφισιάς, ο υπουργός επισήμανε ότι σήμερα οι γονείς τους είναι διωκόμενοι.

Βία στα γήπεδα

«Από τη μέρα που άνοιξαν τα γήπεδα, από τον Φλεβάρη και μετά, εφαρμόζονται οι νόμοι, η ΕΛΑΣ είναι πολύ αυστηρή, έχει βελτιωθεί σημαντικά το νομοθετικό καθεστώς. Όλες οι εγκληματικές ομάδες όλων των συλλόγων ποδοσφαιρικών, μπασκετικών θα περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα» δεσμεύτηκε.

