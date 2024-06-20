Νέα έκτακτη φορολόγηση 33% στα πλεονάζοντα κέρδη των διυλιστηρίων ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης. Η προσωρινή έκτακτη εισφορά θα χρηματοδοτήσει το επίδομα Χριστουγέννων που θα λάβουν οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ταξί και καφέ στο χέρι.

Αναλυτικότερα:

Α. Επιβολή Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης

Σε συνέχεια της επιβολής έκτακτης προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης στις εταιρίες διύλισης για το έτος 2022, θεσπίζεται έκτακτη Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) στις εταιρίες διύλισης με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη φορολογικού έτους 2023.

Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης θα υπολογιστεί με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του φορολογικού έτους 2023, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1854, δηλαδή 33% επί των φορολογητέων κερδών του έτους 2023, που υπερβαίνουν το 20% του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των ετών 2018 έως 2021.

Σημειώνεται ότι η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης, που υπολογίζεται με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του 2023, θα βεβαιωθεί εντός του 2024 και θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις των εταιριών του φορολογικού έτους 2024.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους κατά τον μήνα Δεκέμβριο, που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν ωφελούνται από την νέα αύξηση των συντάξεων από 1/1/2025, καθώς και για την ενίσχυση των πιστώσεων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Β. Μονιμοποίηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2024 μονιμοποιήθηκαν οι μειώσεις του συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών που εφαρμόστηκαν την περίοδο της πανδημίας όπως στις μεταφορές, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού, τους κινηματογράφους και σε μια σειρά αγαθών σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία με ετήσιο κόστος 305 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον επεκτάθηκε ο μειωμένος συντελεστής σε καφέ, κακάο, τσάι και χαμομήλι που προσφέρονται στην εστίαση και στα ταξί έως τις 30/06/2024 με εκτιμώμενο κόστος για το εξάμηνο 77 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο μειωμένος συντελεστής στα μη αλκοολούχα ποτά μονιμοποιήθηκε στο 13% για τις περιπτώσεις που αποτελούν παραδόσεις αγαθών (take away και delivery), ενώ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα επανήλθε στο 24%.

Από 1/7/2024 μονιμοποιείται ο μειωμένος συντελεστής στα ταξί (από το 24% στο 13%) με εκτιμώμενο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 45 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον παραμένει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%) σε καφέ, κακάο, τσάι και χαμομήλι που αποτελούν παραδόσεις αγαθών (take away και delivery), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 65 εκατ. το χρόνο, και επανέρχεται στο 24% μόνο στα σερβιριζόμενα, κατά αναλογία με τα υπόλοιπα μη αλκοολούχα ποτά, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 43 εκατ. το χρόνο.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καθώς η εικόνα επί των λογιστικών κερδών των εταιριών διύλισης και για το έτος 2023 έχει αποκρυσταλλωθεί, είναι εμφανές ότι αυτά εάν και μερικώς μειωμένα σε σχέση με το έτος 2022 παραμένουν σε αισθητώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν την κρίση, σηματοδοτώντας την ύπαρξη πλεοναζόντων κερδών. Συνεπώς η έκτακτη εισφορά που επεβλήθη το 2022, επιβάλλεται και το 2023, όπως επιτρέπει ο Κανονισμός 2022/1854 της ΕΕ που εκδόθηκε με αφορμή την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της.

Τα έσοδα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ανάγκες των συνταξιούχων αλλά και την ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων. Επιπλέον, μονιμοποιείται ο μειωμένος ΦΠΑ στα ταξί και στην παράδοση του καφέ με τη μορφή take away και delivery.

Η κυβέρνηση πράττει τα μέγιστα ώστε να ενισχύσει, σε δύσκολες συνθήκες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους δημοσιονομικούς στόχους, σε μια περίοδο που οι οικονομίες πολλών άλλων χωρών της ΕΕ δοκιμάζονται».

Πηγή: skai.gr

