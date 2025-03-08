Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Βουνάτσος

Ο 82χρονος πολιτικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Βουνάτσος

Σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Λέσβο, επί πολλά χρόνια βουλευτής και πρώην νομάρχης και δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος.

Ο 82χρονος πολιτικός, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς του Νοσοκομείου και σύμφωνα με συνεργάτες του που ενημερώθηκαν από τους γιατρούς, το επόμενο 48ωρο κρίνεται κρίσιμο για την εξέλιξη της υγείας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ ΜΕΘ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark