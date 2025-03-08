Σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Λέσβο, επί πολλά χρόνια βουλευτής και πρώην νομάρχης και δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος.

Ο 82χρονος πολιτικός, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς του Νοσοκομείου και σύμφωνα με συνεργάτες του που ενημερώθηκαν από τους γιατρούς, το επόμενο 48ωρο κρίνεται κρίσιμο για την εξέλιξη της υγείας του.

Πηγή: skai.gr

