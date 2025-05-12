Για έναν μήνα, ενιαία και χρονικά σε περίοδο αρκετά μετά το καλοκαίρι «φαίνεται ότι τελικά θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της επέκτασής του προς την Καλαμαριά», επισήμανε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή θα παραδοθεί για χρήση τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ το κόστος του Project διαμορφώνεται στα 720 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας από το βήμα του Φόρουμ διαλόγου της «Μακεδονίας της Κυριακής» και του emakedonia.gr με θέμα «Η Κεντρική Μακεδονία σε πορεία Fast Forward», ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση και όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, «διατίθενται πόροι για να είμαστε έτοιμοι τον Φεβρουάριο του 2026».

Λέγοντας δε, ότι στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά κατά αναλογία με τη διάνοιξη της Ψελλού, ο ίδιος ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν είναι το ίδιο «ώριμη»-σ.σ η υπόθεση της Πόντου-, καθώς όπως εξήγησε, υπολείπεται μεγάλο μέρος των απαλλοτριώσεων.

«Το χρονοδιάγραμμα της διάνοιξης της Πόντου δεν είμαι σίγουρος ότι συγκλίνει με το χρονοδιάγραμμα του μετρό», είπε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με τη δήμαρχο Καλαμαριάς, προκειμένου να δοθούν λύσεις.

Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός Υποδομών επισήμανε ότι αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό γνωστοποίησε ότι δόθηκε μια παράταση στην εκτέλεση της συμφωνίας- πλαίσιο για τις πρόδρομες εργασίες, με σκοπό να εστιάσει «στις γραμμές που θέλουμε να προχωρήσουμε», ενώ τόνισε ότι προχωρά με γοργό ρυθμό η μελέτη σκοπιμότητας για το κυρίως έργο, δηλαδή την «αρθρωτή επέκταση μετρό στα δυτικά της πόλης», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Με χρηματοδότηση ύψους 53,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ ο προαστιακός

Μιλώντας για το έργο κατασκευής του προαστιακού στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, ο κ. Ταχιάος, παρότι όπως αναγνώρισε δεν είναι θέμα πλέον αρμοδιότητας του αλλά όπως είπε «η ιδιότητα του Θεσσαλονικιού είναι σημαντικότερη από αυτή του υπουργού» κι ανέφερε ότι χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με 53,5 εκατ.ευρώ και δεν περιλαμβάνει μόνο την επέκταση προς τις δυτικές πλευρές της πόλης, αλλά και την είσοδο στον έκτο προβλήτα. Επανέλαβε ότι θα υπάρξει δίδυμη γέφυρα στην είσοδο του λιμανιού και αναδιάρθωση γραμμών εντός του λιμένα, προκειμένου να μην διακόπτεται η διέλευση των οχημάτων από την οδό 26ης Οκτωβρίου. «Αυτή η εξέλιξη ανοίγει το δρόμο για μια σημαντική παρέμβαση σχέση με το υπό κατασκευή Μουσείο Ολοκαυτώματος, με την απομάκρυνση των γραμμών από την δυτική είσοδο» επισήμανε χαρακτηριστικά ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «ο ΟΣΕ θα πρέπει να λύσει το θέμα του χώρου όπου θα συναρμολογούνται οι συρμοί».

Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Υποδομών στη διάρκεια της τοποθέτησής του γνωστοποίησε ότι η παραχώρηση της εταιρείας «Εγνατία Οδός», υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο, ενώ αναφερόμενος στην υλοποίηση άλλων μικρότερων έργων, μίλησε για αυτό της ανακατασκευής της γέφυρας του Δενδροπόταμου, με δαπάνη 2,5 εκατ. ευρώ, και φορέα υλοποίησης τον δήμο Αμπελόκηπων- Μενεμένης.

Γενικώς πάντως, όπως υπογράμμισε ο κ. Ταχιάος «υπάρχουν σχέδια για τη Θεσσαλονίκη, τα οποία συζητάμε συνεχώς» και σημείωσε ότι το υπουργείο είναι ανοικτό στη συζήτηση με φορείς, εκπροσώπους πόλεων και άλλες πολιτικές δυνάμεις, για ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος σημείωσε τη μεγάλη σημασία που έχει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διεκδίκηση των έργων, αλλά και οι στόχοι που τίθενται, αφού όπως εξήγησε «πάρα πολλοί στόχοι που είχαν υιοθετηθεί στο παρελθόν, σήμερα δεν είναι εφαρμόσιμοι».

Επίσης, ο ίδιος αναγνώρισε όπως οι υποδομές στην Ελλάδα είναι «γερασμένες», επισήμανε ότι οι πόροι δεν είναι άπειροι και τόνισε ότι με βάση την εμπειρία του τα τελευταία χρόνια, ο καλύτερος τρόπος να υλοποιούνται τα έργα είναι «να είμαστε ενωμένοι».

Ρουτίνα να βλέπουμε τους συρμούς

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με βίντεο που έδειχνε δύο συρμούς του μετρό Θεσσαλονίκης να βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον άλλον, ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι «ποτέ κανένα τρένο δεν βρέθηκε σε αντίθετη τροχιά από αυτή που έπρεπε» και ότι επισήμανε όλες οι λειτουργίες έγιναν στο αυτόματο mode, ενώ δεν υπήρξε χειρισμός από το κέντρο ελέγχου λειτουργίας.

Όπως εξήγησε, επειδή ένας συρμός χρειάστηκε να μεταφερθεί στο αμαξοστάσιο, πρώτα σταμάτησαν όλοι οι άλλοι και στη συνέχεια πέρασε στην αντίθετη χάραξη, ανέφερε ότι το σύστημα επιτρέπει δύο συρμούς να έρχονται σε οπτική επαφή έως 15 μέτρα.

Μάλιστα, επισήμανε ότι όταν θα προστεθούν οι 15 συρμοί που θα εξυπηρετούν και την επέκταση του μετρό στη Καλαμαριά, θα μειωθεί η χρονοαπόσταση στο ενάμιση λεπτό και τότε «θα γίνει ρουτίνα» (σ.σ. η «συνάντηση» συρμών στη θέση που αλλάζουν τροχιά). «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφαλείας στο μετρό Θεσσαλονίκης», είπε ο ίδιος κατηγορηματικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.