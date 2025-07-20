Μητσοτάκης: Ο αγώνας για τη δικαίωση της Κύπρου είναι κοινός και θα είναι νικηφόρος

«Η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο πυροδοτεί και φέτος τη μνήμη της ωμής βίας, του χαμού και του ξεριζωμού. Δυναμώνει, ωστόσο, και τον αγώνα για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Χωρίς κατοχικές δυνάμεις. Και έτοιμο να αποτελέσει φάρο σταθερότητας και ειρήνης στις ταραγμένες θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη συμπλήρωση 51 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και στον απόηχο της επίσκεψης Ερντογάν στα κατεχόμενα.

«Τη δίκαιη λύση του Κυπριακού την απαιτεί η διεθνής νομιμότητα και ο πολιτισμός του 21ου αιώνα. Την επιβάλλει, όμως, και η συγκυρία ιδιαίτερα σε μία ταραγμένη περιοχή. Γι’ αυτό και πρέπει να αποκτήσουν δυναμική προόδου οι διακοινοτικές συνομιλίες στον δρόμο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έναν δρόμο που ακολουθούν με συνέπεια και σε απόλυτη συνεργασία Αθήνα και Λευκωσία», τονίζει ο πρωθυπουργός και επισημαίνει:

«Το σύνθημα "Δεν Ξεχνώ", άλλωστε, παραμένει επίκαιρο. Στην Κύπρο, με τη διαρκή και μεθοδική προσπάθεια για την αποκατάσταση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και στην Ελλάδα, με τη συνεχή θωράκιση της αμυντικής και διπλωματικής της ισχύος. Ο αγώνας για τη δικαίωση είναι κοινός. Και θα είναι νικηφόρος. Όπως το θέλουν η Ευρώπη, οι λαοί του κόσμου και η ίδια η Ιστορία».

Δένδιας για τα 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: «Δεν ξεχνώ»

Και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε σημερινή ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, σχετικά με τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, σημειώνει: «51 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 20 Ιουλίου 1974. Κύπρος. Δεν ξεχνώ».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανάρτησε φωτογραφία από το Μνημείο Πεσόντων στην Κύπρο, που βρίσκεται στο Άλσος Στρατού, με τους στίχους του Γιώργου Σεφέρη:

«Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί,

ο ουρανός είναι λίγος, θάλασσα δεν υπάρχει,

ό,τι σκοτώνουν τη μέρα τ΄ αδειάζουν με κάρα

πίσω από τη ράχη…

Θα γίνει η Ανάσταση μιάν αυγή. Πώς λάμπουν

την 'Ανοιξη τα δέντρα θα ροδαμίσει του όρθρου

η μαρμαρυγή. Θα ξαναγίνει το πέλαγος και πάλι

κύμα θα τινάξει την Αφροδίτη.

Είμαστε ο σπόρος που πεθαίνει».

Πηγή: skai.gr

