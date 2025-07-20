Μήνυμα για τη συμπλήρωση 51 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Πενήντα ένα χρόνια μετά από την παράνομη εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, κατά παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, η Μεγαλόνησος εξακολουθεί να παραμένει διχοτομημένη και να βιώνει τις συνέπειες αυτής της βάρβαρης επίθεσης της Τουρκίας: παράνομη τουρκική στρατιωτική κατοχή του ενός τρίτου και πλέον του εδάφους της, μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού, αγνοούμενοι, εκτοπισμένοι, εγκλωβισμένοι, παράνομος εποικισμός και καταστροφή της ελληνικής και ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς», αναφέρει ο ΠτΔ.

Και σημειώνει: «Αποτίουμε φόρο τιμής στους Ελλαδίτες και Κυπρίους που αγωνίσθηκαν και θυσιάστηκαν το 1974 για να υπερασπισθούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία τους.

Όπως δεν θα ξεχάσουμε και το χρέος της πατρίδας μας για τη συνέχιση και ενίσχυση των προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια μιας ελεύθερης και επανενωμένης Κύπρου».



