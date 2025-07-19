Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη δίνει με ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πιο αναλυτικά:

«Αφού στην αρχή προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου 2015, τώρα με μακροσκελείς ανακοινώσεις προσπαθούν να διαστρεβλώσουν το περιεχόμενό τους.

Μάταια! Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία στις 21 Αυγούστου 2018.

Σήμερα έξι χρόνια μετά μια ακόμα κυβέρνηση της ΝΔ βυθίζει τη χώρα στη διαφθορά, τη διαπλοκή και τα γαλάζια σκάνδαλα. Η ακρίβεια σαρώνει το εισόδημα των μη προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας, τα καρτέλ κάνουν πάρτι αισχροκέρδειας σε μεγάλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσαν μια Ελλάδα καλύτερη απ αυτή που παραλάβαμε το 2015. Σήμερα, έξι χρόνια μετά, οι γαλάζιες ακρίδες έφεραν πίσω όλες τις παθογένειες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση και την κατάρρευση της περιόδου 2008-2009.

Ο κύριος Μαρινάκης να είναι πιο μετρημένος στις δηλώσεις του, γιατί εκπροσωπεί τη χρεοκοπία, την κρίση και την κυβέρνηση των σκανδάλων».

