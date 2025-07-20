Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής και μία διαρκής, καθημερινή, παραβίαση του Χάρτη των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η διαιώνιση του σημερινού status quo, όπως επίσης και η δημιουργία «δύο κρατών», δεν αποτελούν αποδεκτές λύσεις, διαμηνύει το υπουργείο Εξωτερικών για τη συμπλήρωση 51 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η ανακοίνωση της Αθήνας έρχεται στη σκιά της σημερινής (Κυριακή) προκλητικής επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα όπου θα γιορταστεί η εισβολή.

«Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει δεσμευμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» επισημαίνεται.

«Συμπληρώνονται σήμερα 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο που οδήγησε στην κατοχή ενός τρίτου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Η Ελλάδα στέκεται με σεβασμό στη μνήμη των πεσόντων, συμμερίζεται το δράμα των αγνοουμένων και των εκτοπισμένων και εκφράζει την αιώνια ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο.

Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής και μία διαρκής, καθημερινή, παραβίαση του Χάρτη των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η διαιώνιση του σημερινού status quo, όπως επίσης και η δημιουργία «δύο κρατών», δεν αποτελούν αποδεκτές λύσεις.

Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει δεσμευμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Χάρη στην ισχυρή προσήλωση του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Κυπριακό βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα στέκεται αρωγός στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επανέναρξη των συνομιλιών. Οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένο σχήμα, οι οποίες έλαβαν χώρα εφέτος στην Γενεύη και στη Νέα Υόρκη, δείχνουν ότι μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν στον στόχο αυτό.

Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλους της ΕΕ, παραμένει ύψιστη εθνική προτεραιότητα».



