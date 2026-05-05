«Να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν πάλι την ομαλότητα» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημερινή του ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 16 ετών από την τραγωδία στη Marfin, τιμώντας τη μνήμη των τριών θυμάτων.

Όπως ανέφερε, η 5η Μαΐου 2010 αποτελεί μια ημέρα που «ο χρόνος πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς της Σταδίου», οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή στην Παρασκευή Ζούλια, την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη, τρεις εργαζόμενους της Marfin που, όπως σημείωσε, «δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία».

Δεκαέξι χρόνια μετά, υπογράμμισε ότι η απώλειά τους λειτουργεί ως υπενθύμιση των συνεπειών που μπορεί να έχει το μίσος και η ακραία ρητορική για τη δημοκρατία και την κοινωνία, κάνοντας λόγο για «διαρκή προειδοποίηση» απέναντι στον μηδενισμό και τις διχαστικές φωνές.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η επέτειος αποτελεί και ένδειξη της απόστασης που έχει διανύσει η χώρα από την ένταση εκείνης της περιόδου, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής ομαλότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.