Δένδιας: 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρησμού της Marfin, δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν

Συμπληρώθηκαν δεκαέξι χρόνια από τον εμπρησμό της Marfin, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου

Δεκαέξι χρόνια από το έγκλημα του εμπρησμού της Marfin, δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα: την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη.

Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

