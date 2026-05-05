Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρινάκης: Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός στη δημοκρατία

«Η τραγωδία της Marfin ήταν ένα στυγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα»

Παύλος Μαρινάκης
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • .

«Η τραγωδία της Marfin δεν ήταν "μια κακιά στιγμή". Ήταν ένα στυγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία "ερμηνεία" για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία.

 

Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα. Η δημοκρατία οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους επιλέγουν τη βία και επιχειρούν να τη νομιμοποιήσουν ή ακόμα και σε εκείνους που επενδύουν στο μίσος και την τοξικότητα. Γιατί κάθε λέξη μίσους που αφήνεται χωρίς αντίδραση, βρίσκει χώρο να ριζώσει μέσα στην κοινωνία», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παύλος Μαρινάκης Marfin
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark