Ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι θα πραγματοποιήσει σήμερα Τρίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθ΄οδόν προς το Αμμάν της Ιορδανίας, για τη συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.

Στο Άμπου Ντάμπι έχει προγραμματιστεί συνάντησή του, το απόγευμα, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεϊχη, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.