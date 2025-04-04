Συνεδριάζει αυτήν την ώρα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Παράλληλα για τις θέσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας κατά σειρά ορίζονται οι βουλευτές Αθανάσιος Πλεύρης, Νότης Μηταράκης, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Ήρθε η ώρα να αντεπιτεθεί η αλήθεια για τα Τέμπη»

«Δεν είναι μυστικό ότι η ΚΟ συνέρχεται σήμερα με την ολοκλήρωση μιας δύσκολης περιόδου, η οποία μεσολάβησε μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, ενώ μονοπώλησε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης η τραγωδία των Τεμπών. Μια περίοδος όπου θα έλεγα η προπαγάνδα της Αντιπολίτευσης και ορισμένων ΜΜΕ έσπειραν μια σύγχυση», ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός.

«Θα πω μόνο ότι έχει έρθει η σειρά της αλήθειας να αντεπιτεθεί. Όσο περισσότερα στοιχεία βγαίνουν, περισσότερο αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρξε πράγματι μια οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης και χειραγώγησης της κοινής γνώμης πάνω σε ένα θέμα εξαιρετικά φορτισμένο. Κάποιοι επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο για πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη. Τώρα πια πλησιάζει η ώρα της Δικαιοσύνης και θα μάθουμε όλοι την αλήθεια. Η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί από την ανεξάρτητη φυσική Δικαιοσύνη, όπως ορίζει το Σύνταγμα».

«Όλο αυτό το διάστημα που συζητείτο το θέμα των Τεμπών, έγιναν πολλά πράγματα στη χώρα μας. Υλοποιήσαμε ένα μεγάλο βαθμό του κυβερνητικού μας προγράμματος που πέρασαν σε δεύτερη μοίρα και θα πρέπει να τα αναδείξουμε», τόνισε την ίδια στιγμή.

«Την 1η Απριλίου αυξήθηκε για πέμπτη φορά ο βασικός μισθός. Τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Είναι σήμερα στα 880 ευρώ. Έχει υπάρξει και μια σημαντικότατη αύξηση του μέσου μισθού στη χώρα μας, που έχει ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ. Πρέπει να τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η χώρα μας σήμερα έχει μια ανεργία που είναι χαμηλότερη από την ανεργία της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Ισπανίας. Παραλάβαμε την ανεργία στο 17% και σήμερα είναι στο 8,6%. Έχουμε δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίας. Κεντρικός στόχος που είχαμε θέσει την πρώτη τετραετία».

«Η γενναία πρωτοβουλία για τις αυξήσεις στους στρατιωτικούς κινδύνευσε να χάσει τον δρόμο της»

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις προληπτικές εξετάσεις που γίνονται, στις έρευνες που θα επιχειρήσει η Chevron. «Δυστυχώς, ο απολογισμός δεν κυριάρχησε στον δημόσιο διάλογο», ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για τον μηδενισμό, που θρέφει τον νέο λαϊκισμό, σε μία περίοδο που στον πλανήτη σημειώνονται τεκτονικές αλλαγές και σε επίπεδα συσχετισμών.

«Αναφέρομαι και στην απόφαση των ΗΠΑ να κηρύξουν έναν εμπορικό πόλεμο κατά πάντων, με αποτέλεσμα να υπάρξει αναστάτωση στις αγορές. Τη Δευτέρα, υπάρχει σύγκληση του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, για να υπάρξουν μέτρα και να προστατευτεί η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αξία της οικονομικής σταθερότητας. «Οι πολίτες μας έδωσαν μια εντολή, να αυξήσουμε τα δημόσια έσοδα, να στηρίξουμε τις επενδύσεις, να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας, ώστε η συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σε ατομική ευημερία. Σήμερα θα προσέθετα ότι δίπλα στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας οφείλουμε να κρατήσουμε ασφαλές το σκάφος της πατρίδας μας σε αυτά τα ταραγμένα νερά» όπως και να βρούμε τη θέση της Ελλάδας στους νέους οικονομικούς και ενεργειακούς ρόλους, να μείνουμε στη θέση της ανάπτυξης, γιατί αποτελεί τον μόνο βραχίονα ασφάλειας. «Κυρίως να διατηρήσουμε ακλόνητη την εσωτερική μας σταθερότητα, όχι μόνο απέναντι σε ένα διεθνές περιβάλλον αλλά και σε ένα κύμα χειραγώγησης της κοινωνίας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που καραδοκούν», είπε.

«Η γενναία πρωτοβουλία για τις αυξήσεις στους στρατιωτικούς κινδύνευσε να χάσει τον δρόμο της. Οι όποιες επιτυχίες δεν μπορούν να οδηγούν σε καινούριες και μάλιστα ακοστολόγητες προσδοκίες. Και η όποια ενίσχυση της μίας ομάδας δεν γίνεται να τίθεται αντιπαραθετικά απέναντι σε μια άλλη», είπε.

«Ας κάνουμε μία παύση και ας σκεφτούμε αυτά που έχουμε πετύχει και δεν είναι λίγα. Πολιτικές που σήμερα θεωρούνται αυτονόητες. Το gov.gr, που έχει γίνει κτήμα της καθημερινότητας του πολίτη, ο νέος ΕΦΚΑ», είπε. Οι συντάξεις βγαίνουν σε λιγότερο από 50 ημέρες. Αυτό έγινε με συστηματική δουλειά και είναι ένα θέμα που έχει λυθεί και μας επιτρέπει να πάμε στο επόμενο. Ο δικαστικός χάρτης, το νέο κτηματολόγιο. «Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025», είπε.

«Η σιωπή δεν είναι χρυσός, πρέπει να αποδομούμε με στοιχεία τον λαϊκισμό»

Αναφορά έκανε και στα έργα υποδομής, όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης, το flyover, οι νέοι οδικοί άξονες που θα παραδοθούν μέχρι το 2027. Τα πολλά, δεκάδες, εκατοντάδες νοσοκομεία που ανακαινίζονται. Τα Κέντρα Υγείας, το Ψηφιακό Φροντιστήριο, ο νέος εξωδικαστικός που θέλουμε να επεκτείνουμε. Είναι κεκτημένα που πρέπει να υπενθυμίζουμε», είπε.

«Δεσμευθήκαμε για τη διεύρυνση των οικονομικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής», είπε, λέγοντας ότι χρέος των βουλευτών είναι να τα εξηγούν στους πολίτες και να τους εξηγούν τον οδικό χάρτη για τους επόμενους 27 μήνες μέχρι τις εκλογές».

«Πρέπει να κλείσουμε έναν κύκλο αμηχανίας μεταξύ κυβέρνησης και κόμματος. Κι άλλες φορές συναντήσαμε δυσκολίες. Ωστόσο, συνόδευσα την ανασκόπηση με τα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας στον δρόμο για τις εκλογές. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2027, και θα είναι νικηφόρες με μένα στην πρώτη γραμμή της μάχης. Κι εμείς εδώ, στον ίδιο αριθμό και γιατί όχι, ακόμη και περισσότεροι, αρκεί να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι. Η εκλογική μας επικράτηση σε 2 χρόνια είναι και εφικτή και ορατή».

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αδυνατεί να πάρει θέση για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης, κάνοντας λόγο για μια πανσπερμία που ενώνεται μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση, ευνοώντας την πολυδιάσπαση και τα δύο άκρα του πιο απεχθούς λαϊκισμού. Καθήκον όλων είναι «να αποδομούμε με στοιχεία. Η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός. Και διαπιστώσαμε πόσες θεωρίες συνωμοσίας μπορούν πράγματι να ριζώσουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό το όποιο επιχείρημα, όσο ακραίο κι αν ακούγεται, να απαντιέται πολιτικά σε πρώτο χρόνο», είπε, ζητώντας ενιαίο λόγο και κομματική συνέπεια. Ταυτόχρονα, σε μια αντιπολίτευση χωρίς αρχές και χωρίς κανόνες «πρέπει να είμαστε σε μία διπλή επιφυλακή. Κανένας υπουργός δεν θέλει να βλέπει το υπουργείο του ως ένα προσωπικό βασίλειο. Όπως και κανείς βουλευτής δεν μπορεί να θεωρεί να θεωρεί τον σταυρό στο πρόσωπό του ισχυρότερο από το έμβλημα του κόμματος που τον εξέλεξε. Μας ενώνουν οι αξίες μας, οι ατομικές επιδιώξεις έπονται», είπε.

«Η κυβερνητική σύνθεση δεν είναι και δεν πρέπει να είναι στατική»

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές να μιλήσουν. «Είμαι πάντα προσβάσιμος και ανοιχτός σε όλους σας. Είμαι ανοιχτός σε κάθε συνάδελφο. Άλλο όμως η διαφορετική άποψη που είναι επιβεβλημένη και άλλο η παθολογική εσωστρέφεια που σε αυτές τις συγκυρίες δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν τρεις φορές, όχι μόνο με βάση την πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα, αλλά και με βάση το δυναμικό. Για να μπορούμε να εκφράσουμε νικηφόρα την προσδοκία των πολιτών για τη μεγάλη αλλαγή».

Όλοι έχουν εύλογες φιλοδοξίες, όλοι θέλουν να προσφέρουν περισσότερα. «Ξέρετε ότι το υπουργικό συμβούλιο έχει συγκεκριμένο αριθμό μελών. Γι' αυτό και η κυβερνητική σύνθεση δεν είναι στατική και δεν θα παραμείνει στατική. Σας το λέει μια προσωπική αναφορά ως ένας βουλευτής που ανέλαβε υπουργικά καθήκοντα 9 χρόνια μετά την εκλογή του στο Κοινοβούλιο», είπε.

«Η ΝΔ είναι σήμερα το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια και προοπτική στον πολίτη. Η εκλογική μας επικράτηση σε δύο χρόνια είναι απολύτως ορατή και εφικτή, αν βασιστεί στην ενότητά μας και στην παραγωγή χειροπιαστού έργου. Προφανώς και έχουμε φθορά, είναι αναμενόμενο μετά από 6 χρόνια στην εξουσία. Αλλά στην πρόσφατη δημοσκόπηση μας χωρίζουν 12 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Σε αυτή τη συστράτευση χρειαζόμαστε τον καθένα από εσάς. Έχω την τύχη να είμαι επικεφαλής μιας εξωτερικής ΚΟ, δείτε το έργο που παράγουμε, τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, την ενεργή παρουσία σε όλα τα νομοσχέδια. Αγωνιστήκαμε γι' αυτόν τον κοινοβουλευτικό πρωταθλητισμό. Έχουμε αντιμετωπίσει δύο προτάσεις δυσπιστίας».

«Επιτρέψτε μου να κλείσω επαναλαμβάνοντας πόσο σημαντική είναι η δική μας ενότητα και η δική μας αυτοπεποίθηση. Ο λαός μας εμπιστεύτηκε», είπε, σημειώνοντας ότι ο οδικός χάρτης έως το 2027 ισχύει στο ακέραιο. «Εφόσον μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας κι από την άλλη να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε μια πορεία σταθερότητας στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη, είμαι πεπεισμένος ότι το 2027 οι πολίτες και πάλι θα εμπιστευτούν τη μόνη δύναμη σταθερότητας που μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα στο αύριο», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.