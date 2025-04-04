Σε νέα, για τρίτη φορά, αναβολή οδηγήθηκε η δίκη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου για την υπόθεση των βουλευτών που είχαν εκλεγεί με το κόμμα «Σπαρτιάτες», κατηγορούμενοι για εξαπάτηση των εκλογέων, στην οποία ηθικός αυτουργός δικάζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και συνεργός ένας δικηγόρος.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 2 Μαϊου 2025, λόγω της απόφασης των δικηγορικών συλλόγων που δεν επιτρέπει στους δικηγόρους να παρασταθούν σε δίκη που έχει διακοπεί περισσότερες από δύο φορές.

Για τον ίδιο λόγο η δίκη είχε αναβληθεί την προηγουμένη φορά, ενώ αναβολή έχει δοθεί και στο πρόσωπο του βασικού μάρτυρα, προέδρου του κόμματος, Βασίλη Στίγκα.

Κατά την εξέταση των αιτημάτων αναβολής, ο συνήγορος του ανεξάρτητου, πλέον, βουλευτή Χαράλαμπου Κατσιβάρδα, Βασίλης Καπερνάρος, ζήτησε να δοθεί σύντομη αναβολή αναφέροντας: «Ο εντολέας μου διασύρεται ως απατεώνας».

Στην τοποθέτησή του επί της αναβολής, ο εισαγγελέας της έδρας, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

«Συμφωνώ με την άποψη ότι υπάρχουν κατηγορούμενοι που παρουσιάζονται ως απατεώνες. Η έκπτωση ή μη από τη Βουλή εξαρτάται εμμέσως και από αυτήν τη δίκη. Άλπιζα ότι θα ευαισθητοποιηθεί ο δικηγορικός σύλλογος και θα επεδείκνυε ευαισθησία για την υπόθεση που αφορά την κοινοβουλευτική τάξη, δηλαδή την ουσία της Δημοκρατίας. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να γίνει δεκτό το αίτημα, αλλά συμφωνώ να προσπαθήσουμε να βρεθεί κοντινή δικάσιμος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.