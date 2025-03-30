«Είναι εθνική επιτυχία η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron, του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού, για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης» τονίζει σε ανάρτησή του o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η οποία, όπως σημειώνει, έχει πολύ θετικά οικονομικά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά καθώς αναγνωρίζει την Ελληνική ΑΟΖ στην περιοχή.

«Είναι απόδειξη ότι η πατρίδα μας, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ασκεί μια πολιτική σε αυτό το πεδίο με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι ο τρόπος που εμείς επιλέγουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με συγκεκριμένα έργα!» αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Είναι εθνική επιτυχία η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron, του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού, για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης! Ξέρω πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη, έχοντας διατελέσει προσωπικά Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2019 έως το 2021.

Η εθνική αυτή επιτυχία έχει πολύ θετικά οικονομικά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά. Και ταυτόχρονα είναι απόδειξη ότι η πατρίδα μας, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ασκεί μια πολιτική σε αυτό το πεδίο με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι ο τρόπος που εμείς επιλέγουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με συγκεκριμένα έργα!

Η πρωτοβουλία της Chevron αναγνωρίζει την Ελληνική ΑΟΖ στην περιοχή. Ενώ την ίδια στιγμή αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που έχει η χώρα μας ως ενεργειακός κόμβος κι ως ένας αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός. Από το 2020 και μετά, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού και της πτώσης τότε των τιμών του πετρελαίου, η διερεύνηση υδρογονανθράκων διεθνώς γνώρισε ένα πλήγμα. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ωστόσο, η προσέλκυση της Chevron στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ απλή υπόθεση. Ο Ρίκαρντ Σκούφιας και ο Άρης Στεφάτος, που με δική μου απόφαση τοποθετήθηκαν το 2020 στην τότε ΕΔΕΥ (σήμερα ΕΔΕΥΕΠ: Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων), βαθείς γνώστες του πεδίου αυτού και οι δυο, προσπάθησαν συστηματικά για την προσέλκυση της Chevron, με στήριξη όλων των Υπουργών που με διαδέχθηκαν στο Υπουργείο. Θυμάμαι ακόμα πως σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις που είχα με κάποιους άλλους παράγοντες της αγοράς για το θεωρητικό ενδεχόμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Chevron, σχεδόν κανένας δεν το πίστευε. Κι όμως, Σκούφιας και Στεφάτος κατάφεραν να κάνουν το σχέδιό τους πράξη. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη που τους εμπιστεύτηκε μπορεί σήμερα να πει πως και η Ελλάδα με σχέδιο και αποφασιστικότητα προχωρεί και σε αυτό τον τομέα. Ενισχύοντας την οικονομία και τη χώρα μας!

Δεν αναστείλαμε ποτέ το πρόγραμμα των εξορύξεων, όπως είδα να ισχυρίζονται ορισμένοι. Ούτε και είπαμε ποτέ ότι οι εξορύξεις θα είναι περίπου ο «θησαυρός του παππού», όπως περίπου ισχυρίζονται ορισμένοι άλλοι, που θα μας επιτρέψει, κάνοντας εξορύξεις, να γίνουμε όλοι οι Έλληνες οι «Σεΐχηδες» της περιοχής.

Προσωπικά ο ίδιος έφερα προς κύρωση τις συμβάσεις με τον άλλο αμερικανικό κολοσσό, την ExxonMobil, για τα οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης, που είχε υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε κατόπιν να μην υπερψηφίσει αυτές τις συμβάσεις που αυτούσιες έφερα στη Βουλή, αλλά να δηλώσει παρών. Προχωρήσαμε κατόπιν μπροστά, μέσα σε ένα περιβάλλον αναταράξεων τόσο στη γειτονιά μας όσο και διεθνώς. Αλλά και σε ένα περιβάλλον αμφισβητήσεων από μέρος του πολιτικού συστήματος και διαφόρων αναλυτών για την ικανότητα, αλλά και για την ίδια τη βούληση της κυβέρνησης, να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και σε σχέση με το ζήτημα της εξόρυξης υδρογονανθράκων. Απαντήσαμε με έργα. Και η απάντηση με έργα είναι η καλύτερη απάντηση στις πολιτικές σαπουνόφουσκες. Αλλά και η καλύτερη υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων!

Πηγή: skai.gr

