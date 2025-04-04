Με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «76 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ οι σημερινές προκλήσεις υπογραμμίζουν τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας για τη Συμμαχία».

«Οι τρέχουσες εξελίξεις υπογραμμίζουν ακόμη ότι το ΝΑΤΟ είναι μια Συμμαχία αξιών και αρχών. Μία Συμμαχία που οφείλει πρωτίστως να υπερασπίζεται τον σεβασμό των Συνθηκών, την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών, όπως επίσης τις αξίες της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου», τονίζει.

«Με τη δημιουργία των πιο ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία της πατρίδας μας με την "Ατζέντα 2030", ενισχύουμε περαιτέρω το αποτύπωμά μας στο ΝΑΤΟ και συμβάλλουμε στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή», ξεκαθαρίζει ο κ. Δένδιας.

