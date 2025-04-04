«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός που είναι αιρετός από την πρώτη στιγμή και εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ στους ανθρώπους που εκλέγονται από τους πολίτες. Στην πολιτική είσαι όσο σε θέλει ο κόσμος», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την επικείμενη ομιλία του πρωθυπουργού στην ΚΟ της ΝΔ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία πρωθυπουργίας.

«Είναι ο πρωθυπουργός που επανεξελέγη, παρά τα προβλήματα, με μεγαλύτερο ποσοστό. Θα αξιολογηθεί ξανά από τους πολίτες, έχει πει ότι θα το επαναλάβει, ας μην προδικάζουμε την ομιλία του πρωθυπουργού».

«Εάν θεωρήσουμε ότι τα έχουμε κάνει όλα καλά, ζούμε στον κόσμο μας»

Ερωτηθείς για πιθανούς διαδόχους στην ηγεσία της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

«Οι μόνοι στους οποίους είμαστε υπόλογοι είναι οι πολίτες. Οι πολίτες μάς έδωσαν μια εντολή το 2023, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα. Ως προς το εσωτερικό της ΝΔ, εγώ βλέπω μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να τρέξει πιο γρήγορα. Έχουμε κάνει αρκετά έως πολλά καλά, έχουμε όμως και πολλά παραπάνω να κάνουμε. Η κυβέρνηση είναι η πρώτη που θυμάμαι δεύτερη τετραετία να έχει τέτοια διαφορά από τα άλλα κόμματα, αλλά και μια απόσταση από το ποσοστό που πρέπει να πάρουμε, για να επανεκλεγούμε. Είναι δυο χρόνια αυτά, που πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε και να λύσουμε κι άλλα ζητήματα».

Παράλληλα, απέκλεισε κάθε φήμη περί εσωτερικής αντιπολίτευσης στο κόμμα, επισημαίνοντας ότι η πιο ουσιαστική αντιπολίτευση είναι αυτή που γίνεται από την κοινωνία. «Οι βουλευτές, για να είναι αντάξιοι πραγματικά της κάθε ψήφου, οφείλουν να μεταφέρουν τις αγωνίες των πολιτών. Εάν θεωρήσουμε ότι τα έχουμε κάνει όλα καλά, ζούμε στον κόσμο μας».

«O κ.Βερβεσός μίλαγε για δόλιο μπάζωμα, ενώ ήξερε κάτι πολύ ουσιώδες»

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη στάση του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Δημήτρη Βερβεσού, σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών και για το γεγονός ότι «έθαψε» το πόρισμα του πραγματογνώμονα Αναστάσιου Δέδε, αλλά και για το ότι παρότι γνώριζε το περιεχόμενό του πορίσματος, μιλούσε δημόσια υποστηρίζοντας τα αντίθετα.

«Δεν κατηγόρησε κάποιος λογικός άνθρωπος τον κ. Βερβεσό, για το γεγονός ότι δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία μια δικογραφίας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε, «αυτό που κατηγορούν πολλοί και δικαίως τον κύριο Βερβεσό, είναι ότι ενώ επέλεξε να φύγει από τον θεσμικό του ρόλο, και να μιλάει πολιτικολογώντας και να κατηγορεί για συγκάλυψη την κυβέρνηση, να μιλάει για δόλιο μπάζωμα. Από τη στιγμή που επέλεξε να μιλάει για αυτά και ήξερε κάτι πολύ ουσιώδες, που αποδεικνύει τα αντίθετα από αυτά που έλεγες, σημαίνει ότι μάλλον κορόιδευε τον κόσμο. Δεν έλεγε όλη την αλήθεια».

Όλη η παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου στον ΣΚΑΪ:

Πηγή: skai.gr

