«Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα δίνει την αφορμή να αναγνωρίσουμε και πάλι τη δύναμη των συμπολιτών μας με αναπηρία. Και μαζί της, την προσπάθεια των οικογενειών τους, αλλά και της Πολιτείας», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

«Γιατί ο αγώνας για προσβασιμότητα και ίσα δικαιώματα ήταν και παραμένει διαρκής. Με πυξίδα τις πολιτικές της Εθνικής Στρατηγικής προς το 2030. Και στα βήματα αλληλεγγύης που, σταδιακά, κάνει η κοινωνία μας», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

Και προσθέτει: «Ήδη, πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο προορίζονται για ανέργους με αναπηρία. Και από χθες, ακόμη 1.000 στους δήμους. Ενώ όσοι εργάζονται θα διατηρούν ακέραιη και τη σύνταξή τους. Επίσης, οι 740 νέοι γιατροί στα Κέντρα Πιστοποίησης και η επέκταση των μη αναστρέψιμων παθήσεων μειώνουν την ταλαιπωρία. Οι σοβαρά ασθενείς έχουν κατ' οίκον τα φάρμακά τους. Και όλοι μπορούν, πλέον, να ψηφίζουν επιστολικά ή σε ειδικά κέντρα».

Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια τονίζει: «Την ίδια στιγμή, οι δημόσιες συγκοινωνίες, με τα νέα λεωφορεία όπως και με το Μετρό της Θεσσαλονίκης, γίνονται πιο φιλικές. Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού απλώνεται. Και η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας με το Ηλεκτρονικό Μητρώο καταπολεμούν όλο και περισσότερο τη γραφειοκρατία. Ωστόσο, τίποτα ακόμη δεν είναι αρκετό. Συνεχίζουμε να χτίζουμε "Μια Ελλάδα με όλους, για όλους". Χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς περιορισμούς στα όνειρα».

