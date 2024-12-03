Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ήταν καλεσμένος ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, όπου αναφέρθηκε στο σχέδιο για τις νέες «έξυπνες» κάμερες στους δρόμους.

«Κάναμε το αυτονόητο μεριμνώντας για την οδική ασφάλεια» όπως σημείωσε αρχικά ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι ο βασικός ρόλος αυτών των καμερών είναι να καλύψουν το κενό που υπάρχει, με αποτέλεσμα να σκοτώνονται 2 άνθρωποι την ημέρα στον δρόμο, όχι των Εθνικών Οδών, αλλά των πόλεων. «Υπάρχουν 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, ο διαγωνισμός για τις οποίες έχει τελειώσει κι έχουν υπογραφεί κιόλας. Αυτές θα είναι οι πρώτες που θα μπουν, σε κόμβους που έχει υποδείξει η Ελληνική Αστυνομία και Τροχαία ότι είναι επικίνδυνοι, γιατί γίνονται ατυχήματα και δυστύχηματα. Αυτές λοιπόν θα αρχίσουν να μπαίνουν από το καλοκαίρι και μετά, άρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτές πρώτα. Έχουμε ήδη 17 κάμερες στην Αττική Οδό οι οποίες ήδη λειτουργούν με το παλιό σύστημα, μαζί με άλλες 12».

«Έτσι», συνέχισε ο κ. Παπαστεργίου, «χρησιμοποιούμε τον διαγωνισμό που η Περιφέρεια έτρεξε και ξεκινάμε να βάζουμε άλλες 1.000 κάμερες, όπου μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν τοποθετηθεί. Θα κάνουμε τα πάντα για να σεβαστούμε το θέμα των προσωπικών δεδομένων, όμως δεν είναι προσωπικό δεδομένο όταν δείχνει μόνο το πρόσωπό μου χωρίς να δείξει αν υπάρχει άνθρωπος δίπλα μου, όταν τρέχω με υπερβολική ταχύτητα ή περνώ με κόκκινο».

Προσέθεσε, ακόμα, ότι εάν δεν υπάρξουν προβλήματα με τις διαγωνιστικές διαδικασίες, στόχος είναι το καλοκαίρι του 2025 να είναι έτοιμη η πλατφόρμα. «Πλέον η κλήση θα πηγαίνει κατευθείαν στο κινητό, στη θυρίδα του πολίτη, με τη διαδικασία των ενστάσεων να είναι ψηφιακή χωρίς καθυστερήσεις».

Πηγή: skai.gr

