Αναβαθμίζεται το επίπεδο γλωσσομάθειας ως κριτήριο μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό, με απόφαση Ν. Δένδια

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και με σκοπό τη βέλτιστη εκπροσώπηση της χώρας μας, αναβαθμίζεται το επίπεδο γλωσσομάθειας ως κριτήριο των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, θα απαιτείται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για το σύνολο των στελεχών που μετατίθενται σε θέσεις εξωτερικού και επιπρόσθετα η πολύ καλή γνώση της τοπικής γλώσσας για όσους τοποθετούνται στις πρεσβείες της Ελλάδας σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.