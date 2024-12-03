Πανηγυρίζει η Τουρκία: «Ύψωσαν τουρκική σημαία στο Χαλέπι»

«Ύψωσαν τουρκική σημαία στο Χαλέπι» έγραψε η εφημερίδα Aksam, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Με οθωμανικά εμβατήρια προχωρούν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης της Συρίας»

«Το 1948 το Χαλέπι είχε ζητήσει να ενταχθεί στην Τουρκία» σημειώνουν δημοσιεύματα.

Ερντογάν: «Σημαντική η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας»

«Λαμβάνουμε μέτρα στο πλαίσιο της εθνικής μας ασφάλειας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερντογάν: «Η στάση, οι ευαισθησίες, οι βασικές προτεραιότητες και οι παράμετροι της πολιτικής που πρεσβεύει η Τουρκία, στη συριακή σύγκρουση είναι ξεκάθαρες.

Είναι η μεγαλύτερη επιθυμία μας να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική ενότητα της Συρίας και η αστάθεια που συνεχίζεται εδώ και 13 χρόνια να τελειώσει με μια συμφωνία σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις του συριακού λαού.

Παρακολουθούμε και αναλύουμε τη διαδικασία στο πεδίο, στιγμή προς στιγμή, στα πλαίσια της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας και λαμβάνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψουμε τυχόν ιδιαίτερα διαφορετικές ενέργειες που θα μπορούσαν να τις βλάψουν.

Ερντογάν: Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία

« Η γεωγραφία της καρδιάς μας από τα Βαλκάνια και τον Καύκασο ως την Αφρική»

Το έγγραφο στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας 2024-2029

Ο Ερντογάν λέει: «Η χώρα μας προέρχεται από μια παράδοση με εξαιρετικά υψηλό ιστορικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό βάθος. Ως απαίτηση της ευθύνης που μας επιβάλλει αυτή η παράδοση, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μένουμε αδιάφοροι για τα γεγονότα που συμβαίνουν ούτε στην περιοχή μας ούτε στον κόσμο.

Τονίσαμε με κάθε ευκαιρία πως 'η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία', ότι η γεωγραφία της καρδιάς μας έχει νόημα πολύ πέρα από την Τουρκία και ότι αυτό δεν είναι επιλογή, αλλά ιστορική αποστολή. Νοιαζόμαστε για κάθε περιοχή της καρδιάς μας, από τα Βαλκάνια μέχρι την Κεντρική Ασία, από την Αφρική μέχρι τον Καύκασο, και δεν ξεχωρίζουμε καμία από την άλλη».

Sozcu: Στα νησιά μας που είναι υπό κατοχή υπάρχουν 6.000 Έλληνες στρατιώτες»

«Ψέριμος, Λεβίδα, Κίναρος ανήκουν στην τουρκική περιφέρεια της Μούγλας» γράφει η εφημερίδα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Η τουρκική εφημερίδα γράφει: «Οι Έλληνες αξιωματούχοι του στρατού και οι υπουργοί που έρχονται στα νησιά μας δια θαλάσσης και αέρος δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο. Οι εναέριες και θαλάσσιες ζώνες μας παραβιάζονται συνεχώς. Ο αριθμός των στρατιωτών που εγκαθίστανται στα νησιά μας αυξάνεται. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, είχαμε ανακοινώσει αυτόν τον αριθμό ως 6.000.

Ας δούμε επίσης και τα όσα συνέβησαν μετά την έναρξη της έρευνας και της ανακριτικής διαδικασίας κατά των υπολοχαγών: Στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, ο ΥΕΘΑ της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Διοικητή Χερσαίων Δυνάμεων, Γεώργιο Κωστίδη, έφτασαν με στρατιωτικό ελικόπτερο στα νησιά μας που βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή, στην Ψέριμο, στην Κίναρο και στα Λέβιθα και προκάλεσαν την Τουρκία. Τα νησιά Ψέριμος, Κίναρος και Λέβιθα, όπου είχε έρθει ο Δένδιας και η στρατιωτική αντιπροσωπεία που τον συνόδευε, βρίσκονται εντός των συνόρων της τουρκικής Περιφέρειας της Μούγλας. Η είδηση για την άφιξη του Δένδια στα νησιά μας δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού ΥΠΕΘΑ».

Πηγή: skai.gr

