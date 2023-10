Μητσοτάκης για επενδυτική βαθμίδα από Standard and Poor’s: Σημαντικό σκαλοπάτι, θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις

Για ένα σημαντικό σκαλοπάτι που κατακτήθηκε έκανε λόγο με ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της δημοσιοποίησης της έκθεσης της S&P με την οποία η Ελλάδα αποκτά την επενδυτική βαθμίδα.

Όπως ανέφερε, με μήνυμα του γραμμένο στα Αγγλικά, ο κος Μητσοτάκης, είμαστε περήφανοι για την αναγνώριση του τί έχει καταφέρει η χώρα μας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων, ακολουθώντας ένα μονοπάτι που προσελκύει επενδύσεις, ανοίγει θέσεις εργασίας και έχει ως απότοκο την απόλυτη ανάπτυξη».

An important milestone today, as S&P Global Ratings upgrades Greece to investment grade. Proud of the recognition of what our country has achieved. We are determined to continue our reform agenda, a path that is attracting investment, creating jobs and achieving inclusive growth.