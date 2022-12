Μητσοτάκης: Η Ευρώπη υιοθέτησε την ελληνική πρόταση για το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου

Τη συμφωνία των υπουργών Ενέργειας των Βρυξελλών για πλαφόν στο φυσικό αέριο στα 180 ευρώ από 15 Φεβρουαρίου, η οποία αποτελεί ελληνική πρόταση, χαιρετίζει ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Ο μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν. Δε θα επιτρέψουμε στους θεσμούς μας να οπλιστούν εναντίον μας. Αυτό είναι ένα πρόσθετο εργαλείο που βοηθά στην προστασία των οικονομιών μας από την έκτακτη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Σήμερα, καταγράψαμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μακρά προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας από τις υπερβολικές τιμές του φυσικού αερίου που προκλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς -πρόταση της Ελλάδας που υποβλήθηκε πριν από 9 μήνες- υιοθετήθηκε επιτέλους από τους υπουργούς Ενέργειας της Ευρώπης» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Today is another milestone in our long effort to shield our citizens and businesses from excessive gas prices caused by Russia’s invasion in Ukraine. The market correction mechanism -a GR proposal submitted 9 months ago- has finally been adopted by Europe's energy ministers.