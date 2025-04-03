Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τέσσερα πολύ σημαντικά θέματα για την Ελλάδα, που πρότεινε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Η αύξηση της χρηματοδότησης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ευρώπης που είναι και Ελληνικά, η αύξηση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η βελτίωση της καθημερινότητας με αύξηση μισθών και συντάξεων, αλλά και οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές, ήταν το επίκεντρο της παρέμβασής του.

Τα μέτρα αυτά, τόνισε ο Γ. Αυτιάς μιλώντας στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τον Προϋπολογισμό του 2026, παρουσία του Επιτρόπου Προϋπολογισμού κ. Serafin Piotr «ωφελούν τις κοινωνίες, διότι αυτές μας έφεραν εδώ και είναι χρέος μας να τις υπηρετήσουμε. Οι λαοί μας δε θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την προσφορά».

Η παρέμβαση του Γ. Αυτιά έχει ως εξής:

Κ. Επίτροπε, ως Έλληνας Ευρωβουλευτής αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί εκτός του ότι είστε φίλοι της Ελλάδας, συμπεριλάβατε την εισήγηση των κ.κ. Halicki και Mure ș an , εξαίρετων συναδέλφων, στο να θωρακιστούν τα σύνορα της Ευρώπης και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και Ευρωπαϊκά. Με απόλυτη σαφήνεια οι κ.κ. Halicki , Mure ș an και Ressler , έδωσαν μεγάλη μάχη για τις φυσικές καταστροφές, ώστε γρήγορα να έρχονται οι αποζημιώσεις. Και το τρίτο και καλύτερο. Τα μέτρα για τις κοινωνίες. Οφείλουμε να στηρίξουμε τις κοινωνίες, αυτές μας έφεραν εδώ. Με μέτρα για τη στέγαση, για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, για πρόνοια. Όπως ακριβώς είπαν. Να ξέρετε κάτι. Οι λαοί μας δε θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την προσφορά.

Πηγή: skai.gr

