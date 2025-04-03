Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου επενδυτικού πλάνου της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε «οραματικό», «φιλόδοξο» και «παγκόσμιας εμβέλειας» το σχέδιο για τη δημιουργία του Giga Data Center στην Πτολεμαΐδα

«Θυμάμαι το άγχος που είχαν οι κάτοικοι των χωριών της Δυτικής Μακεδονίας την πρώτη φορά που την επισκεπτόμουν το 2008 για το μέλλον τους, όπως και τον δικό μου εσωτερικό προβληματισμό, καθώς το 2008 ήταν ήδη σαφές σε εμάς ότι η κλιματική κρίση ήταν μια πραγματικότητα επιστημονικά διαπιστωμένη κι ότι θα ήμασταν υποχρεωμένοι αργά ή γρήγορα να αναζητήσουμε νέους τρόπους παραγωγής ενέργειας».

«Με άλλα λόγια, ήταν σαφές σε μένα από τότε ότι κάποια στιγμή η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη θα έφτανε στο τέλος της και μαζί θα τελείωνε και ένα μοντέλο ανάπτυξης που είχε ταυτιστεί απόλυτα με την ιστορία και την προκοπή της Δυτικής Μακεδονίας», όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο 2019, όταν αποφάσισε ως πρωθυπουργός να προχωρήσει πιο γρήγορα η πράσινη ανάπτυξη, μια απόφαση την οποία χαρακτήρισε «τολμηρή, που όμως δικαιώθηκε από την εξέλιξη των γεγονότων».

«Το 2019 όμως έγινε και κάτι ακόμα: ξεκίνησε η διαδικασία μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός το 2019, η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ είχε πέσει κοντά στο 1,5 ευρώ, με την επιχείρηση να είναι πρακτικά στα όρια της χρεοκοπίας. Πήραμε πολύ τολμηρές αποφάσεις, με αποτέλεσμα σήμερα 6 χρόνια μετά η ΔΕΗ να είναι μια εξαιρετικά εύρωστη επιχείρηση, ένας εθνικός πρωταθλητής, μια εταιρεία με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναδιάταξη του ενεργειακού χάρτη στα Βαλκάνια που έχει τη δυνατότητα να μπορεί να οραματίζεται και να υλοποιεί φιλόδοξα σχέδια».

«Μέχρι το 2026 η ΔΕΗ ολοκληρώνει την απολιγνιτοποίηση»

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός μίλησε για την εποχή του 2021-2022, όταν η χώρα διαπραγματεύτηκε και διεκδίκησε το πρώτο σχέδιο δίκαιης ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, το ΣΔΑΜ.

«Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο αισιόδοξα και πολύ πιο ενθαρρυντικά. Όμως σε αυτό το παζλ του σχεδιασμού μας αισθανόμουν πάντα ότι έλειπε κάτι, έλειπε κάτι μεγάλο. Έλειπε κάτι εμβληματικό. Ήταν κάτι το οποίο μου το έλεγαν πολλές φορές και οι φορείς της περιοχής. Σημαντικές οι επιμέρους επενδύσεις, τις οποίες κάνουμε, αλλά δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε στη Δυτική Μακεδονία, μια μεγάλη, μια εμβληματική επένδυση, μια επένδυση η οποία θα βάλει τη Δυτική Μακεδονία για τα καλά στον χάρτη της ανάπτυξης, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών.

Και ήρθαν έτσι τα πράγματα. Που αυτή την επένδυση, τη δρομολογεί η εταιρεία, η οποία είναι ταυτισμένη με την ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας, που δεν είναι άλλη από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Και όταν το συζητήσαμε για πρώτη φορά αυτό το σχέδιο με τον με τον Γιώργο Στάσση, διαπιστώναμε ότι όσο βάζαμε κάτω τα πραγματικά δεδομένα και τα νούμερα, τόσο μεγάλωναν οι φιλοδοξίες και της εταιρείας. Και προφανώς του Ελληνικού δημοσίου, καθώς παραμένουμε ο βασικός μέτοχος στη δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Και η τελική κατάληξη, αυτού του σχεδιασμού, ήταν αυτή η παρουσίαση την οποία είδατε σήμερα. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο οραματικό και φιλόδοξο είναι αυτό το σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο παγκόσμιας εμβέλειας, όχι απλά ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ένα σχέδιο το οποίο είναι απολύτως πεπεισμένος ότι μια επιχείρηση με την οικονομική ευρωστία της ΔΕΗ και με τη στήριξη του ελληνικού κράτους και με πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. θα μεγαλουργήσει».

Όπως ενημέρωσε, μέχρι το 2026, η ΔΕΗ αναμένεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης, αποσύροντας την τελευταία λιγνιτική μονάδα, η οποία θα μετατραπεί σε μονάδα ανοιχτού κύκλου φυσικού αερίου. «Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, η εταιρεία προχωρά σε εκτεταμένες επενδύσεις για την αξιοποίηση των παλαιών λιγνιτικών εκτάσεων, εστιάζοντας στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, αντλησιοταμιευτικών μονάδων, νέων μονάδων αερίου και συμπαραγωγής».

