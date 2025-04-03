Μια σειρά από μέτρα διαφάνειας «για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα και να λείψει η σκιά που υπήρχε στο παρελθόν», προτείνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας παραθέτει μέρος της χθεσινής του αγόρευσης στη Βουλή κατά τη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών και την αμυντική πολιτική της χώρας.

Προτείνω μία σειρά από μέτρα διαφάνειας για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα και να λείψει η σκιά που υπήρχε στο παρελθόν:



🔷 Κατάθεση και συζήτηση για πρώτη φορά στη Βουλή του ΜΠΑΕ



🔷 Θωράκιση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και… pic.twitter.com/8YqZmiCTQI — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2025

Αναλυτικότερα τα μέτρα που προτείνει ο κ. Δένδιας περιλαμβάνουν:

1. Κατάθεση και συζήτηση για πρώτη φορά στη Βουλή του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών

2. Θωράκιση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ):

•Επιλογή του Διευθυντή και Υποδιευθυντή από εν ενεργεία αξιωματικούς μετά από πρόταση ΑΓΕΕΘΑ

•Σύσταση Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους (ΝΣΚ)

•Αλλαγή τρόπου τοποθέτησης προσωπικού-Στελέχωση με προσωπικό που αποκτά εξειδίκευση-Οργάνωση Σεμιναρίων

3. Ενίσχυση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων (ΥΕΥ):

•Τροποποίηση του ΠΔ Σύστασης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων

•Μνημόνιο Συνεργασίας με ΑΑΔΕ, ώστε η ΥΕΥ να αποκτήσει δυνατότητες ελέγχου στα θέματα εξοπλισμών

•Τοποθέτηση Στρατιωτικού Εισαγγελέα στην ΥΕΥ

•Νομοθετική Ρύθμιση για τη δυνατότητα άρσης του τραπεζικού απορρήτου

•Δυνατότητα πρόσβασης στον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων

4. Ενεργοποίηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων (άρθρο 31Β Κανονισμού Βουλής), ώστε να συμμετέχει στις διαδικασίες εξοπλιστικών προγραμμάτων:

•Απολογιστική ενημέρωση της Επιτροπής ανά εξάμηνο και για το σύνολο των προγραμμάτων που θα ενεργοποιούνται

5. Ενημέρωση εκτάκτως όποτε ζητηθεί από την αντιπολίτευση ή τη συμπολίτευση:

•Απολογιστική ενημέρωση της Επιτροπής για όλα τα προγράμματα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

•Διατύπωση γνώμης για την ενεργοποίηση και κατακύρωση προγραμμάτων αξίας 10 εκατ. ευρώ αντί 30 εκατ. ευρώ που ισχύει έως σήμερα.

