Στο Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Climate in the center of Economy» που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, την οποία χαρακτήρισε ως «εκπληκτικά θετική», επισημαίνοντας πως «οι αγορές συνεχίζουν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία και την κυβέρνηση».

«Ήδη ξεπεράσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανάπτυξης. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι καλή, έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, δεν είναι όλες οι χώρες τόσο δημοσιονομικά αυστηρές όπως η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

« Η Ελλάδα πάντα ξόδευε το 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες - Οι τράπεζες να γίνουν πιο ανταποδοτικές»

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «το κενό των επενδύσεων την περίοδο της κρίσης», υπογραμμίζοντας:

«Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τη μεγαλύτερη απόρριψη επενδύσεων. Το έδαφος που καλύψαμε είναι τεράστιο, όμως έχουμε και άλλον δρόμο μπροστά μας».

Στόχος της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των πολιτών με μεγαλύτερες επιτυχίες της οικονομίας και μεγαλύτερη ασφάλεια, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα ποτέ δεν επωφελήθηκε από τη νηνεμία που δημιούργησε η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και πάντα ξοδεύαμε το 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες».

Ως προς την κοινή πρωτοβουλία με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τόνισε ότι «χρειαζόμαστε κοινές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να κινητοποιήσουμε πόρους για το ευρωπαϊκό κοινό καλό» ενώ για τις τράπεζες είπε ότι «πρέπει να γίνουν πιο ανταποδοτικές αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αναλάβουν περισσότερα ρίσκα».

