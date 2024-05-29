Καλεσμένος στο «θάρρος ή αλήθεια» του YouTuber Fipster βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα, σε μια… θαρραλέα συνέντευξη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε με χιούμορ σε ερωτήσεις όπως αν έκρυψε ποτέ τη σεξουαλική του ταυτότητα, με ποιον πολιτικό του αντίπαλο θα πήγαινε στα μπουζούκια και με ποιους celebrities είναι φίλος, επιλέγοντας την «αλήθεια».

Μάλιστα, στα κοπλιμέντα του Fipster και την ερώτηση αν η εξωτερική του εμφάνιση τον βοήθησε, απάντησε «είμαι ταπεινός. Θεωρείς ότι είμαι εντυπωσιακός άνδρας; Σε παρακαλώ, είμαι πιασμένος». «Δεν ενδιαφέρομαι» ήρθε η απάντηση από τον YouTuber.

Μιλώντας ανοιχτά για την ζωή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι άργησε πολύ να ομολογήσει στους γονείς του ότι είναι ομοφυλόφιλος και όταν τελικά το είπε, «δεν ήταν ιδανικό του τύπου "παιδί μου σε αγαπάμε"».

«Συμπάσχω με τα παιδιά που δεν έχουν αποδοχή από τους γονείς τους λόγω της ταυτότητάς τους. Καλώ τους γονείς να σταματήσουν την εγωιστική στάση και να αγαπήσουν τα παιδιά τους» συμπλήρωσε ο Στ. Κασσελάκης.

Παράλληλα εξομολογήθηκε ότι «για χρόνια προσευχόμουν στον Όσιο Δαυίδ να μην είμαι gay» για να προσθέσει ότι «θα έλεγα στον μικρό Στέφανο να μην το καταπιέζει και να είναι λιγότερο ενοχικός».

Οσον αφορά εάν φοβήθηκε την ελληνική αποδοχή της σεξουαλικής του ταυτότητας, είπε ότι «δεν έκρυψα την σεξουαλικότητα μου γιατί θα ήταν προσβολή προς τον άνθρωπο, τον οποίο λατρεύω και για τον οποίο είμαι υπερήφανος».

Ποιον διαλέγεις...

Για να πάει στα μπουζούκια διάλεξε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «για να δει ο κόσμος πόσο πιο λαϊκός είμαι από εκείνον»,

Για να δουν μαζί ποδόσφαιρο διάλεξε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, «γιατί έτσι δεν θα υποχρεωνόμαστε να μιλήσουμε πολύ».

Για παρέα εάν αποκλειστεί σε ένα νησί, επέλεξε με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα «που είπε "πού το βρήκατε αυτό το φιντάνι;". Έχει εξαιρετικό χιούμορ και ξέρει αρκετά πράγματα».

Τα δύο πράγματα για τα οποία έχει μετανιώσει

Όσο για όσα έχει μετανιώσει, αναφέρθηκε σε δύο πράγματα: «που δεν μπόρεσα να μεταφράσω τον όρο ψευδοκράτος κατά την προεκλογική περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ» και «αυτό που είπα χαλαρά στον Θεοδωράκη ότι θέλουμε δύο αγόρια, δεν ήθελα να προσβάλω τις γυναίκες, δεν εκφράζει αυτό που είμαι».

