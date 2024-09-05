«Κλειδώνουν» τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στην ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα του Βελίδειου Συνεδριακού κέντρου στη Θεσσαλονίκη θα περιλαμβάνονται συνολικά 36 μέτρα.

Με τις διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κομισιόν για την εξασφάλιση επιπλέον δημοσιονομικού χώρου να βρίσκονται σε εξέλιξη, θεωρείται θέμα ωρών να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πράσινο φως για αύξηση των δαπανών του επομένου έτους κατά επιπλέον 500 εκατ. ευρώ. Υπό αυτά τα δεδομένα, αποφασίστηκε σε αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο να δοθούν μικρά πράγματα αλλά σε πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Η στήριξη του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό με τους γιατρούς να αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο όφελος, καθώς θα αυξηθεί η αμοιβή για τις εφημερίες, αυξάνοντας το ετήσιο εισόδημά τους σε μια προσπάθεια να προσελκύσει το ΕΣΥ γιατρούς.

Παράλληλα, μία ξεχωριστή αύξηση εξετάζεται για τους ένστολους ενώ έχει προαναγγελθεί ότι θα μονιμοποιηθεί η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες, ωστόσο η κυβέρνηση θα δώσει επιπλέον εισόδημα στους αγρότες και με την ομιλία του ο πρωθυπουργός θα αποκαλύψει με ποιον τρόπο θα τους ενισχύσει.

Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, ο πρωθυπουργός το προανήγγειλε σήμερα με μια ανάρτησή του, στην οποία χαιρετίζει την υπογραφή της ΚΥΑ που ανεβάζει το επίδομα για τις άγονες περιοχές.

Παράλληλα, αναμένεται εξαγγελία για αύξηση κάποιων επιδομάτων, όπως το επίδομα τέκνου που από τα 70 ευρώ για κάθε παιδί θα φτάσει τα 110 ευρώ σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος.

Το επίδομα στέγασης επίσης θα αυξηθεί για τις ευάλωτες οικογένειες που το λαμβάνουν ενώ αναμένεται αύξηση και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Παράλληλα, οι τρίτεκνοι θα εξομοιωθούν με τους πολύτεκνους.

Διπλή παρέμβαση για τα Airbnb: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Διπλή παρέμβαση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις αναμένεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να βάλει φρένο στο Airbnb σε κορεσμένες γειτονιές της Αθήνας, λαμβάνοντας δύο μέτρα:

1)Την απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών, χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενες βραχυχρόνιες μισθώσεις ή να τίθενται ημερολογιακοί περιορισμοί.

2)Παράλληλα θα δοθεί τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος μισθωμάτων που εισπράττουν ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα διαθέσουν για μακροχρόνιες μισθώσεις ακίνητα τα οποία νοικιάζονται μέσω Airbnb ή παραμένουν κλειστά. Ειδικά για τα κλειστά διαμερίσματα προβλέπεται και αύξηση των επιδοτήσεων μέσω του προγράμματος ανακαινίζω-ενοικιάζω.







