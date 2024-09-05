Με το αίτημα της διαγραφής παραπέμπει η τριμελής επιτροπή που έχει αναλάβει την υπόθεση του Χρήστου Σπίρτζη στην ολομέλεια της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει την Τρίτη.

Ο Χρήστος Σπρίτζης είχε κληθεί εκ νέου σε απολογία από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία συνεδρίασε σήμερα σχετικά με το αν θα προχωρήσει η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συμβουλίου:

Το τριμελές Συμβούλιο της Έπιτροπης Δεοντολογίας που έχει οριστεί για να εξετάσει την καταγγελία που αφορά τον σ. Χρήστο Σπιρτζη συνεδρίασε σήμερα 5/09/2024 και εισηγείται προς την Ολομέλεια τα εξής:

«Ο σ.Σπιρτζης για μία ακόμη φορά αγνόησε την πρόσκληση της ΕΔ να συναντηθεί με το Συμβούλιο μας σήμερα και να παράσχει τις εξηγήσεις του. Αντ αυτού επέλεξε και πάλι την αποστολή νέας επιστολής με περιεχόμενο παρόμοιο με την προηγούμενη, η οποία του επεστράφη απο την ΕΔ ως απαράδεκτη, και ταυτόχρονα εμφανίστηκε κατά την παγιωμένη τακτική του σε διάφορες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές συνεχίζοντας τις γνωστές επιθέσεις του.

Κατόπιν των ανωτέρω το Συμβούλιο εκτιμά ότι η συμπεριφορά του σ.Σπίρτζη συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Κώδικα Δεοντολογίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής δεν μπορεί να λάβει απόφαση για τις πειθαρχικές ποινές της αναστολής της ιδιότητας μέλους και της διαγραφής προτού προηγηθεί γνώμη της ΚΕ, εισηγούμαστε την παραπομπή της υπόθεσης στην ΚΕ, για τη διατύπωση της γνώμης της.Η εν λόγω παραπομπή θα γίνει ύστερα από απόφαση της ολομέλειας της ΕΔ».

Σημειώνεται ότι την παραπομπή του Χρήστου Σπίρτζη στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ζητούν 70 μέλη του κόμματος.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Τα μέλη κατηγορούν τον Σπίρτζη για αντικαταστατική και αντικομματική συμπεριφορά, ενώ στην καταγγελία αναφέρεται ότι λειτουργεί με ατομική ατζέντα «αμφισβητώντας ανοιχτά τόσο την εργασία του προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη όσο και τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να αποδώσει τον κυρίαρχο πόλο που θα αμφισβητήσει την κυριαρχία του Κ. Μητσοτάκη».

Απαντώντας στις κατηγορίες ο κ. Σπίρτζης με επιστολή που έχει αποστείλει προς την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλει την ηγεσία για τακτικισμούς ενώ κάνει λόγο για προειλημμένη απόφαση διαγραφής του από τον πρόεδρο και την ηγεσία του κόμματος.

Ειδικότερα, στην επιστολή του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας, ο κ. Σπίρτζης αναφέρει ότι «με την επιλεγείσα τακτική του «εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν» του Προέδρου και των υποστηρικτών του, τη διατύπωση από τον Στέφανο Κασσελάκη θέσεων ξένων με τις αρχές και τις θέσεις του κόμματος μας αλλά και τη δημιουργία θεμάτων που προκαλούν συνεχώς εσωστρέφεια και τοξικό κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξυπηρετείται η ΝΔ και μόνο».

Ο κ. Σπίρτζης κάνει λόγο για «φράξια» χαρακτηρίζοντας ως παραβίαση του καταστατικού το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδέχτηκε την καταγγελία των 70 μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι όμως προφανές ότι όταν κατατίθεται καταγγελία 70 μελών, που ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οργανώσεις μελών, διαφορετικές νομαρχιακές οργανώσεις και όργανα, σε ένα ενιαίο κείμενο, αυτό αποτελεί από μόνο του, τον ορισμό συγκρότησης φράξιας, που απαγορεύεται από το Καταστατικό μας και ως εκ τούτου όφειλε όχι μόνο να απορριφθεί αλλά να κληθούν για εξηγήσεις οι 70 υπογράφοντες», αναφέρει στην ίδια επιστολή το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην υπουργός, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ, επανέλαβε την κριτική του ως προς τα πεπραγμένα του προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και σημείωσε ότι «αν διαγραφώ θα είναι τιμή μου, γιατί διατύπωσα τις απόψεις μου που δε θα σταματήσω να τις λέω», προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο, αλλά την τακτική του στις ευρωεκλογές, καθώς τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά.

Πηγή: skai.gr

