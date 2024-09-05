Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την πορεία της ελληνικής οικονομίας να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Αρχικά, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν πάει στη Θεσσαλονίκη με τη λογική να «μοιράσει δωράκια», αλλά με την έμφαση να δίνεται σε «καίρια και φλέγοντα ζητήματα, όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό, η κλιματική αλλαγή», απαντώντας σε δίκαια αιτήματα ορισμένων κοινωνικών ομάδων με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρες.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από την Κομισιόν να αυξηθεί το κονδύλι για τις δαπάνες. «Στις αρχές του καλοκαιριού μάς έστειλε ένα γράμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες φέτος κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς επιχειρηματολογούμε ότι μπορούν να αυξηθούν περισσότερο, με την τελική διαπραγμάτευση να ολοκληρώνεται σήμερα. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι από τα 3 δισ. το 1 θα διατεθεί σε αύξηση των τακτικών δαπανών του προϋπολογισμού, ενώ επιπλέον 1 δισ. θα πάει σε συντάξεις και 850 εκατομμύρια στις φρεγάτες Belharra».

«Περαιτέρω μείωση 0,5% στις ασφαλιστικές εισφορές, ζυγισμένα και δίκαια τα μέτρα για το AirBnB»

Ερωτηθείς για τις ασφαλιστικές εισφορές, ο υπουργός διευκρίνισε ότι το μόνο που μπορεί να πει είναι για περαιτέρω μείωση 0,5%, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα μια σειρά από πρωτοβουλίες για το στεγαστικό, οι οποίες θα αφορούν κίνητρα για να ανοίξουν περισσότερα σπίτια και κλειστά διαμερίσματα. «Έχουμε κάνει σχετικές συζητήσεις και με την ΠΟΜΙΔΑ, θα έρθουν και σχετικά προγράμματα από την ΕΕ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το AirBnB, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε πως «πρόθεσή μας δεν είναι να ενοχοποιήσουμε κανέναν», λέγοντας πως τα μέτρα που θα εξαγγελθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι ζυγισμένα και δίκαια. Προσέθεσε ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχουν εν εξελίξει τρία διαφορετικά μητρώα για το ιδιωτικό χρέος, ένα προς τις τράπεζες, ένα προς το Δημόσιο και ένα τρίτο που θα «παντρεύει» αυτά τα δύο.

«Πλήρης κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες»

Ο Κωστής Χατζηδάκης δεν παρέλειψε να δώσει απαντήσεις και για το τι θα συμβεί με το τέλος επιτηδεύματος.

Συγκεκριμένα, σημείωσε:

«Υιοθετήθηκε ένα καινούργιο σύστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο οδήγησε ειρήσθω εν παρόδω για πρώτη φορά τον μέσο επαγγελματία να πληρώνει φέτος περισσότερα από τον μέσο μισθωτό. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, μπορούμε να πάμε στην πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μαζί με κάποιες άλλες ακόμα σημειακές παρεμβάσεις. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν γίνεται να αποδεχόμαστε καταστάσεις όπου για παράδειγμα πολλοί δήλωναν για 6 χρόνια εισόδημα 268 ευρώ».

Τέλος, ως προς τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, ο υπουργός σχολίασε ότι θα υπάρξει ταύτιση σε κάποιες περιπτώσεις, συμπληρώνοντας ότι «ο Μητσοτάκης δεν εξελέγη ως θαυματοποιός. Βεβαίως κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχει ακρίβεια, όμως προκαλώ τον οποιονδήποτε αναλυτή να έρθει να αμφισβητήσει συγκεκριμένες επιτυχίες μας που είναι αντικειμενικές. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η ανεργία βρίσκεται κάτω από το 10%, έχουν μειωθεί φόροι, έχουν ανοίξει δουλειές. Το πρόβλημα με τη μείωση των μισθών είναι σε αποδρομή, η ακρίβεια παραμένει διεθνές ζήτημα».

