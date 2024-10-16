Να ενταθούν οι πιέσεις ώστε να μην μετατραπεί ο νότιος Λίβανος σε μια νέα Γάζα, στο πλαίσιο του νόμιμου δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν, κάλεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής ΕΕ - Περσικού Κόλπου στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, ώστε να δοθεί χρόνος για να έρθει στο τραπέζι η μόνη πολιτική λύση, δηλαδή η δημιουργία δύο κρατών που θα μπορούν να συνυπάρχουν εν ειρήνη, τη μόνη λύση που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει στη ρίζα του το δομικό πρόβλημα της περιοχής της Μέσης Ανατολής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το πρώτο ανώτατο Συμβούλιο μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου διεξάγεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και προφανώς έχει κάθε επιθυμία να εμβαθύνει περαιτέρω τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Κόλπου».

Πρόσθεσε ότι σε διμερές επίπεδο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και με τα έξι κράτη που απαρτίζουν το Συμβούλιο Συνεργασίας.

Αναλυτικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως είναι πολύ σημαντικό να εμβαθύνουμε περαιτέρω τις σχέσεις και σε επίπεδο ΕΕ, ειδικά σε μία εποχή όπου η συνεργασία μας είναι ολοένα και πιο απαραίτητη, καθώς η ευρύτερη Μέση Ανατολή κινδυνεύει με μία στρατιωτική ανάφλεξη.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να επαναλάβουμε την έκκλησή μας για μια άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, έτσι ώστε να μη συνεχίζεται άλλο αυτή η αδιανόητη ανθρωπιστική καταστροφή. Και να εντείνουμε τις πιέσεις μας έτσι ώστε ο νότιος Λίβανος να μη μετατραπεί κι αυτός σε μία Γάζα, στα πλαίσια του νομίμου δικαιώματος που το Ισραήλ έχει να μπορεί να αμυνθεί το ίδιο απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις.

Όμως αυτή τη στιγμή αυτό που επιβάλλεται πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι η αυτοσυγκράτηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε χρόνο για να επαναφέρουμε στο τραπέζι τη μόνη πολιτική λύση η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει το δομικό πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία δύο κρατών τα οποία θα μπορούν να συνυπάρχουν σε ειρήνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το δομικό πρόβλημα το οποίο οδηγεί αυτή την περιοχή σε καθεστώς βέβαιης ανάφλεξης».

Σύμφωνα με το Reuters, η σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών αναμένεται να διαρκέσει λίγες μόνο ώρες και περιλαμβάνει ευρύτατη ατζέντα, από τις βίζες και το εμπόριο μέχρι την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Το πρακτορείο εκτιμά ότι είναι απίθανο να αποφέρει κάτι ουσιαστικότερο από τις γενικές δεσμεύσεις για βελτίωση της συνεργασίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.