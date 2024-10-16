Βουλή: Παύει ο Χουρδάκης από εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων - Εκ νέου η ψηφοφορία για τη Διάσκεψη 

Του Γιάννη Ανυφαντή

Λιγότερο από μία εβδομάδα διήρκεσε η παρουσία του Μιχάλη Χουρδάκη στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ως εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων βουλευτών.

Παρ’ό,τι αρχικά ο προερχόμενος από την Πλεύση Ελευθερίας εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία (8 υπογραφές σε σύνολο 14 ανεξαρτήτων), η απόσυρση της Αθήνας Λινού από το γκρουπ των «8» αλλά και οι επιστολές διαμαρτυρίας των Σαράκη και Κατσιβαρδά άλλαξαν τα δεδομένα.

Οι 14 ανεξάρτητοι θα λάβουν σήμερα επιστολή από το προεδρείο της Βουλής προκειμένου να επιχειρήσουν εκ νέου να υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους, με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, να τους δίνει προθεσμία μέχρι τις αρχές της επόμενης βδομάδας.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, αν υπάρξουν δύο πρόσωπα που συγκεντρώσουν από 7 θετικές ψήφους, τότε ο εκπρόσωπος θα επιλέγει μετά από κλήρωση.

Αν όμως κάποιος από τους υποψηφίους λάβει περισσότερες ψήφους από τους υπολοίπους -ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών (είτε είναι 2 είτε είναι 8)- τότε θα χριστεί αυτόματα εκπρόσωπος.

Υπενθυμίζεται πως τον κ. Χουρδάκη, είχαν αρχικά στηρίξει η ομάδα των 4 προερχόμενων από τους Σπαρτιάτες (Δημητροκάλλη, Φλώκος, Μανούσο, Βαλτογιάννης), η κα Παπαϊωάννου (επίσης προερχόμενη από την Πλεύση Ελευθερίας) και οι Σαλμάς (ΝΔ), Λινού (ΣΥΡΙΖΑ). Τα προνόμια που αποκτά ο εκάστοτε εκπρόσωπος, αφορούν στο δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στη Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.





