Στην αποκάλυψη ότι επιβλήθηκε πρόστιμο 800.000 ευρώ σε γιατρό, ο οποίος μέσα σε ένα μήνα, συνταγογράφησε χιλιάδες σκευάσματα χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ της μητέρας του, προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, λίγο πριν τη συνέντευξη Τύπου του υπουργείου, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πάνω από 100 γιατροί και ήδη έχουν στείλει τα πρώτα σημειώματα για απολογίες και στοιχεία στον οικονομικό εισαγγελέα, ενώ επεσήμανε ότι θα επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. «Οι υπερσυνταγογραφήσεις αυξάνουν τουλάχιστον κατά 50 εκατ. ευρώ τη φαρμακευτική δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ", ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης.

Δέκα τρανταχτές περιπτώσεις γιατρών που υπερσυνταγογραφούσαν

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε 10 τρανταχτές περιπτώσεις γιατρών, οι οποίοι συνταγογραφούσαν χωρίς... όριο. Είπε δε, ότι 100 γιατροί τους πρώτους μήνες του 2024 συνταγογράφησαν ανά ασθενή 250 – 422 φάρμακα.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον υπουργό Υγείας και αφορούν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης είναι ενδεικτικά:

– Παθολόγος στη Γλυφάδα συνταγογράφησε 221 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.621 τεμαχίων στη μητέρα της και όλα εκτελέστηκαν στο ίδιο φαρμακείο.

– Παθολόγος σε Κέντρο Υγείας στη Μυτιλήνη συνταγογράφησε μόνο βραδινές ώρες 705 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.818 τεμαχίων στον άνδρα της, στις δύο κόρες της αλλά και στον εαυτό της.

– Καρδιολόγος στη Νέα Μηχανιώνα συνταγογράφησε σε δύο αλλοδαπούς 500 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 925 τεμαχίων.

– Γενικός ιατρός στη Μυτιλήνη συνταγογράφησε σε συγγενή του 258 σκευάσματα σε ποσότητα 704 τεμαχίων, τα οποία όλα εκτελέστηκαν σε φαρμακείο συγγενή του ασθενή.

– Παθολόγος στην Αθήνα συνταγογράφησε σε έναν ασθενή 362 σκευάσματα σε ποσότητα 686 τεμαχίων, τα οποία όλα εκτελέστηκαν σε φαρμακείο συγγενή του ασθενή.

– Παιδίατρος στη Θεσσαλονίκη συνταγογράφησε 300 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.350 τεμαχίων για τέσσερα παιδιά που είναι μέλη συγκεκριμένου αθλητικού συλλόγου, εκτελώντας όλες τις συνταγές σε ένα κεντρικό φαρμακείο της περιοχής.

– Ψυχίατρος στην Αθήνα συνταγογράφησε σε δέκα ασθενείς του 450 διαφορετικά φάρμακα σε συνολική ποσότητα 980 τεμαχίων.

– Ορθοπεδικός στην Πάτρα συνταγογράφησε σε τέσσερις ασθενείς του 320 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.760 τεμαχίων, εστιάζοντας σε αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά φάρμακα για τη θεραπεία τραυματισμών.

– Δερματολόγος στο Ηράκλειο που ειδικεύεται στη θεραπεία χρόνιων δερματικών παθήσεων συνταγογράφησε 275 διαφορετικά φάρμακα σε ποσότητα 1500 τεμαχίων, στοχεύοντας σε προσαρμοσμένες θεραπείες για κάθε ασθενή.

– Γυναικολόγος στη Λάρισα συνταγογράφησε 200 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.100 τεμαχίων, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα σε εγκύους και γυναίκες σε εμμηνόπαυση.

Αναφερόμενος στην περίπτωση της Μυτιλήνης, όπου η Παθολόγος συνταγογραφούσε μόνο βραδινές ώρες και συγκεκριμένα μεταξύ 21:00 - 4:00 και έγραψε 705 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.818 τεμαχίων στον άνδρα της, στις δύο κόρες της αλλά και στον εαυτό της, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως με αυτή την περίπτωση ασχολήθηκε προσωπικά και την κάλεσε ο ίδιος στο τηλέφωνο καθώς του έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είχε γράψει στην 15χρονη κόρη της 3 διαφορετικές στατίνες.

"Της είπα είμαι 53 ετών και παίρνω μια στατίνη. Μου είπε ότι έχει μια πολύ σπάνια πάθηση και δεν θα ξαναγίνει. Η ίδια είχε γράψει φάρμακα σε αλλοδαπό τεχνικό που είχε έρθει για συναυλία στο νησί και πρέπει να έφυγε με 1.000 τεμάχια», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Από τα μέσα Νοεμβρίου τα απογευματινά χειρουργεία

Από τα μέσα Νοεμβρίου, όπως έχει προαναγγελθεί, θα ξεκινήσουν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το υπουργείο Υγείας θα έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς που βρίσκονται σε λίστα αναμονής πάνω από 4 μήνες μέχρι έναν χρόνο, για να κλείνεται το ραντεβού της επέμβασης.

Υπολογίζεται ότι τα απογευματινά χειρουργεία αφορούν 37.500 επεμβάσεις.

Για απεργία νοσοκομειακών γιατρών ΟΕΝΓΕ: «Όλα αυτά που ζητούν, μισθολογικές αυξήσεις και προσλήψεις, η κυβέρνηση ήδη τα κάνει» δήλωσε ο υπουργός.

Όσον αφορά τα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κος Γεωργιάδης τόνισε ότι «σήμερα το ΕΣΥ λειτουργεί καλύτερα από ποτέ, για παράδειγμα τα περισσότερα νοσοκομεία δεν έχουν πια ράντζα».

